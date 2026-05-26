2026年5月22日、ガジェット系YouTuberのカズチャンネルが自身のYouTubeチャンネルを更新。新たに購入したテレビを紹介した。今回の動画は、株式会社ドウシシャのPR動画となっている。

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今回カズが購入したのは、福井県の電機メーカー・オリオンが販売している『チューナーレス スマートテレビ（GLMK100UA）』。ディスプレイは100インチ、横幅はフレーム含め223.2センチ、高さは約127.4センチ、重さは約75キロあるようで、開封するのも一苦労だ。価格は44万8000円だという。

カズは電源をつけて「でっか」「これは楽しいね」と迫力に驚いているようだ。本商品はGoogle TVであるためアプリを追加できる仕様なのだが、メジャーなアプリはすでに搭載されているようだ。カズは自身の動画を再生してみることに。音響については「潰れない」「なかなかですわ」と高評価。画質については「少し黒浮きしている」と言いつつも、全体的なレベルが高いとコメントをした。

カズは「はっきり見えるね」「4Kが生きてくる」と解説し、続いてはゲームをプレイしてみることに。「これ楽しい」「相性抜群」と没入感があることを伝え、「楽しい」「この迫力は味わうことができない」と、大画面ならではの魅力を解説した。

今回の動画に視聴者からは「ワクワクしました」「映画観たら最高」「すごい迫力！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）