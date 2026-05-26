太平洋戦争で父を亡くした遺族たちを取材しました。

遺族たちが折り続けている千羽鶴。

そこには、父を知らないまま生きてきた人たちの８０年を超える思いがありました。

【写真を見る】【特集】戦争で亡くなった父へー 戦後80年を超えて語られる遺族の思い 平和への願いが込められた折り鶴（山形）

県遺族会・山形市遺族連合会女性部の皆さんです。

折っているのは沖縄にある「山形の塔」に供える折り鶴です。

「山形の塔」は、太平洋戦争の沖縄戦などで亡くなった県内出身の戦没者を追悼するためにつくられたもので、県遺族会では毎年１１月、現地に赴き、千羽鶴を供えています。

Ｑ.毎年みなさんで作っている？

「そうなんです。和気あいあいとみんなで」

■長い間、口にできなかった「戦争のこと」

鶴を折る女性たちの多くは、戦争で父を亡くしています。

戦後８１年。父の顔を覚えていない人、一度も会ったことがない人も少なくありません。

阿部博子さん「今まではやっぱり話せなかったんだよね。でもこの年になったら昔のことが話せるようになったというのかな。（残された）母親が大変だったとか学校で差別があったとか、先生から差別あったとか、片親の人がいると銀行では採用してもらえないとか。みんなで折り鶴を折りながら話ができるというかな」

戦争で父を失い、母とともに苦しい日々を乗り越えてきました。戦争のことは長い間、口にできなかったといいます。

阿部博子さん「遺品が戻ってきたのね、我が家に。腹巻きが真っ白にしみがいろいろついたりしているのが戻ってきたから、それこそ千人針をつくる暇もなく、出征したのかなと。今まではそんなことは思わなかったけれどもこの年になると涙が出てくる」

■父の“遺骨”は、とても小さな“１個”だった

海野みよ子さん「１歳なっていない。（父の）顔は全然（覚えていない）」

海野さんです。３、４歳のころ、戦地から父の釤遺骨釤が届きました。

海野みよ子さん「こんなに小さな青い骨箱に入っていました。仏壇に見慣れないものがあるなと思ったので、自分で誰も見ていないところで開けてみた。そしたら石ころが入っていた。１個でしたね。３センチぐらいのだったかしらね。白と黒のごましおが、あんな感じの石」

届いたのは骨ではなく、骨に似た石でした。

海野みよ子さん「あ、石になったのかなって。やっぱり本当に亡くなったんだなと」

佐藤美枝子さん「家は幸せだったと思いますね。山形に戻ってきて病院で亡くなったから」

■帰ってこられたけど会えない 続く病気の治療

戦地から父が戻って来たという人も。

佐藤美枝子さん「戦地で病気になって仕事ができないから山形に戻されたと聞いています。いろんな病院を渡り歩いてきた」

Ｑ.お父様とは話した？

佐藤美枝子さん「記憶がないですね。ベッドに寝てたという記憶しかないです」

父が山形に戻ってきたあとも病気の治療が続き、頻繁に会えるわけではありませんでした。幼かったこともあり父の記憶はほとんど残っていません。

■「父が沈んだところに行ってみたい」

父を知らないまま生きてきた遺族。その中の一人、井上咲子さんです。去年初めて、父が亡くなった場所に行きました。

海軍だった井上さんの父・与吉さんが乗っていたのは旧日本海軍の空母「大鳳」。当時の日本海軍の空母では最新鋭の空母といわれています。

しかし、１９４４年、マリアナ沖海戦で沈没。多くの乗組員が命を落としました。

井上さんが母のお腹にいるころでした。

井上咲子さん「一度父が沈んだところに行ってみたいなと思ってフィリピンの近くまでいった。実際沈んだところは太平洋のど真ん中のようです」

■海に向かって…父に伝えたかった言葉

井上さんはこれまで県内の慰霊祭などには参加してきましたが、父が眠る場所に行きたいと去年６月、初めて洋上慰霊祭に参加しました。

井上咲子さん「ああこんな遠いところで沈んでいるのかな～と思ったときにはすごく辛かった。でも行ってよかったです」

そこで海に向かい、父に伝えたかった言葉を口にしました。

井上咲子さん「とにかく初めてご対面したみたいな気がするの。お父さん、咲子だよ～って、第一声しました。たぶん見てくれたと思います」

■周りの人に支えられ「大変な思いはしなかった」

井上さんは、孫の写真を父・与吉さんに向かって掲げたそうです。

井上咲子さん「父にとってはひ孫ですよね。こんなに大きくなったよということを見せたかったの」

Ｑ.戦後、母と父について話した？

井上咲子さん「そんなに話はしなかったような気がする。（父と母は）半年ぐらいしか生活していないのに父親がどうだっけとかは聞いて悪いような気がして聞かれなかった。母に対してちょっと可哀そうだなと」

戦争の記憶は家族の中でも長く語られないままでした。



井上咲子さん「私は全然大変な思いはしなかったです。こんなことあったらおかしいんだけど、（母は）勤めていて母親の実家も農家で食べ物もあるし、学校に行きたいからっていってもじゃあ行っていいよって。周りの人には本当に感謝しかないですね」

■思いはきっと届いた…母が父に宛てた、娘の結婚式の招待状

井上さんは最近、仏壇の引き出しを整理していて見つけたものがありました。

井上咲子さん「これは私が結婚するときの招待状、母が父宛てに書いたようです。周りがだいぶ茶色くなっているけれど、母は本当に私のことを思って父に伝えてくれたんだなと思ってうれしくなりました。郵送はできないよね（笑）。（父に）届いたと思います」

折り鶴には、遺族たちのそれぞれの人生と祈りが込められています。

井上咲子さん「お互いに理解していればこんな争いなんてならないのかなと思うのね。戦争は……とにかく仲良くしてほしいみんな」

折り鶴は県内各地でつくられていて、今後千羽鶴にまとめられ、今年１１月、沖縄の「山形の塔」へ届けられます。