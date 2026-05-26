大規模な地震による津波や停電を想定した実践的な訓練が、山形県の酒田警察署で行われ、警察官が災害時の対処方法を確認しました。

【写真を見る】「身近なこととして重要」大規模地震による津波や停電を想定した訓練 有事に備え警察官が対処方法を確認（山形・酒田市）

この訓練は、地震により津波や停電が起きた際に迅速に対応できるようにと毎年行われているものです。きょうは酒田警察署の署員と機動隊庄内分駐隊員が訓練に臨みました。

「山形県警察です。今からこのオレンジ色の浮き輪を後ろに投げますので紐か浮き輪を掴んでください」

こちらはおぼれている人を引き上げる訓練です。

浮き輪やスローバックと言われる救助道具を使います。助けが必要な人の近くに道具を届けるために正しく投てきする訓練が行われました。

また、訓練で警察官は、停電で消えた信号を発電機を使い復旧する手順などを学び、万が一に備えていました。

■「身近なこととして重要な訓練であった」

酒田警察署 地域課 佐藤瑠果 巡査「私自身今交番に勤めているので、身近な事として重要な訓練であったなと。しっかりこの先も訓練を重ねて覚えておいていざとなった時に使えるようにしておきたい」

酒田警察署 警備課 岸和幸 課長「訓練の重要性をしっかり認識して、一生懸命取り組んでくれたと思う。今後も署員の安全第一にしながら一人でも多くの市民の方々を救えるようにがんばっていきたい」

有事の際に迅速に対応するためには救助技術と共に知識も必要で、警察官はこうした訓練を重ね活動の精度を高めていきたいとしています。