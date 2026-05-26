これからの気象情報です。

27日(水)は、一段とムシ暑くなりそうです。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆5月27日(水)の天気

・上越地方

昼ごろまでは、日差しが届いて暑くなるでしょう。

妙高市では真夏日になる予想です。

一方、夕方以降は次第に雲の多い天気になりそうです。



・中越地方

夕方以降は雲が広がり、群馬との県境付近では夜はにわか雨の可能性があります。

最高気温は、沿岸部で26℃前後、山沿いは各地で30℃を超える見込みです。



・長岡市と三条市周辺

昼過ぎにかけては青空が広がるでしょう。

最高気温は長岡市で31℃、見附市や小千谷市で32℃などの予想で各地で厳しい暑さになりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

午前中はよく晴れますが、午後は次第に雲が広がるでしょう。

最高気温は27～32℃の予想で、広く7月中旬～下旬並みの暑さになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

夕方以降は曇り空となりますが、27日(水)のうちは大きな天気のくずれはないでしょう。

日中の気温は、28℃前後のところが多くなりそうです。



◆風と波

27日(水)も風と波は比較的穏やかでしょう。



◆週間予報

28日(木)は、朝から雨で午後は断続的に雨脚が強まるでしょう。

29日(金)も、午前を中心に雨の降り方が強まりそうです。

一方、土日は天気が回復し、来週は一段と暑さのレベルが上がるでしょう。



27日(水)は所々で真夏日になりそうです。熱中症に十分な注意をしてお過ごしください。