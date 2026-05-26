日経225先物：26日19時＝300円高、6万5440円
26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比300円高の6万5440円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4996.09円に対しては443.91円高。出来高は1977枚となっている。
TOPIX先物期近は3943.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65440 +300 1977
日経225mini 65420 +275 31800
TOPIX先物 3943.5 +1 2661
JPX日経400先物 35800 +35 90
グロース指数先物 838 +3 132
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3943.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65440 +300 1977
日経225mini 65420 +275 31800
TOPIX先物 3943.5 +1 2661
JPX日経400先物 35800 +35 90
グロース指数先物 838 +3 132
東証REIT指数先物 売買不成立
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