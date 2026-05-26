　26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比300円高の6万5440円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4996.09円に対しては443.91円高。出来高は1977枚となっている。

　TOPIX先物期近は3943.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.04ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65440　　　　　+300　　　　1977
日経225mini 　　　　　　 65420　　　　　+275　　　 31800
TOPIX先物 　　　　　　　3943.5　　　　　　+1　　　　2661
JPX日経400先物　　　　　 35800　　　　　 +35　　　　　90
グロース指数先物　　　　　 838　　　　　　+3　　　　 132
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース