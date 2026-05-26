26日(火)朝の糸魚川市の様子は、画面奥には日本海が広がっていますが白い霧で非常に見通しが悪くなっています。そして、26日(火)午前11時ごろの上越市・直江津地区では、昼前になっても霧が晴れず一面が真っ白です。



昨日は下越や佐渡で霧が出ましたが、26日(火)は上越や中越の沿岸部を中心に濃い霧が発生しました。今日の霧も水蒸気を多く含んだ暖かい空気が、冷たい海面上に移動することで発生する『移流霧(いりゅうぎり)』とみられます。この時期はまだ海水温が低かったり、朝晩に冷え込むことがあったりして霧が出る条件が揃いやすいです。



気象情報を確認して、濃霧が予想されるときは車の運転などに注意をするようにしてください。