27日は「真夏日」続出･･･まもなく台風発生か【気象予報士が解説｜新潟】
26日(火)は、気温・湿度ともに高くムシ暑くなりました。最高気温は、新潟市秋葉区で29.8℃まで上がるなど、所々で真夏日に迫る暑さになりました。また、昨日に続き、今日も濃い霧の出たところがありました。
さて、27日(水)の県内は一段とムシ暑くなりそうです。
◆27日(水)午前9時の予想天気図
低気圧を含む気圧の谷が次第に西から近づいてくるでしょう。このため、だんだんと湿った空気が流れこみやすくなり、はじめは晴れますが次第に雲の多い天気になりそうです。
そして、27日(水)は今日以上に気温が上がりそうです。
◆27日(水)の予想最高気温
長岡市と阿賀町で31℃、湯沢町で30℃の予想で、所々で真夏日になるでしょう。そのほかの各地も、広く7月中旬～下旬並みと季節先取りの暑さになりそうです。
今週は、間もなく発生する『台風』の動向に注意が必要です。
◆台風情報
現在、日本のはるか南に熱帯低気圧がありますが、これが今後24時間以内に台風に発達する見通しです。今後はフィリピンの東海上を北上し、週末には暴風域を伴ったまま沖縄に近づくでしょう。
県内に上陸するなど、直接的な影響が出る可能性は低いものの梅雨前線の活動を活発にする可能性がありますので、今後は雨の降り方など最新の気象情報に注意をするようにしてください。
さて、27日(水)の県内は一段とムシ暑くなりそうです。
◆27日(水)午前9時の予想天気図
低気圧を含む気圧の谷が次第に西から近づいてくるでしょう。このため、だんだんと湿った空気が流れこみやすくなり、はじめは晴れますが次第に雲の多い天気になりそうです。
そして、27日(水)は今日以上に気温が上がりそうです。
◆27日(水)の予想最高気温
長岡市と阿賀町で31℃、湯沢町で30℃の予想で、所々で真夏日になるでしょう。そのほかの各地も、広く7月中旬～下旬並みと季節先取りの暑さになりそうです。
◆台風情報
現在、日本のはるか南に熱帯低気圧がありますが、これが今後24時間以内に台風に発達する見通しです。今後はフィリピンの東海上を北上し、週末には暴風域を伴ったまま沖縄に近づくでしょう。
県内に上陸するなど、直接的な影響が出る可能性は低いものの梅雨前線の活動を活発にする可能性がありますので、今後は雨の降り方など最新の気象情報に注意をするようにしてください。