りそなグループBリーグチャンピオンシップ決勝、日本一に王手をかけている「長崎ヴェルカ」は26日(火)、運命の “GAME3” に臨みます。

まもなく試合が始まる、現地の熱気を伝えてもらいます。

（小林勇大アナウンサー）

Bリーグチャンピオンシップ決勝の会場となる、横浜市の横浜アリーナ前からお伝えします。

平日ですが、アリーナ周辺では多くのヴェルカブースターを見かけました。

（ブースター）

「泣いても笑ってもきょうが最後なので、笑って終わりたい」

（ブースター）

「すごく興奮してきのうも寝られなかった。本当に楽しみ」

（ブースター）

「ここまで来るのは “必然” というくらい本当にいいチームなので、琉球さんは強いが、最後 勢いでぶち破ってほしい」

（ブースター）

「ありがとう！ヴェルカ」

選手たちは、先ほど午後4時過ぎから次々に会場入り。

日本一まであと1勝。いつも以上に緊張感が漂っているようでした。

GAME1はわずかな差で負けてしまいましたが、GAME2では勝負どころで持ち前のオフェンス力を発揮し、1勝1敗のタイに持ち込みました。

熊谷選手はGAME3のポイントについて「リバウンドやルーズボールをどちらがものに出来るかが勝敗を分けるのではないか。長崎のためにプレーしたい」と意気込みを語っていました。

そしてチームを率いるモーディ・マオールヘッドコーチが取材に応じ、最終戦への意気込みを語りました。

（モーディ・マオールHC）

「準備してきたプレーをすれば大丈夫。長崎のバスケを試合開始からオフェンスもディフェンスもできれば、自分たちの望む結果が出てくる。決勝のGAME1はまだ慣れていないような姿勢が見えたが、ここに来るまでに自分たちの準備は正しかったと思っている。選手たちは、GAME3の準備ができていると思っているので大丈夫」

また マオールヘッドコーチは「秘策や特別なことはなく、準備してきたものを出すだけ」と話し、最終戦もヴェルカスタイルを貫こうとする意気込みを感じました。

日本一をかけた運命のGAME3は、このあと午後7時5分ティップオフです。

県内でも、長崎市の「ハピネスアリーナ」などでパブリックビューイングが行われます。