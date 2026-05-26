覚醒剤を営利目的で所持するなどした罪に問われている男に、熊本地方裁判所は拘禁刑5年、罰金100万円の判決を言い渡しました。

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判決を受けたのは、熊本市中央区南熊本の無職、住田正則被告(72)です。

判決によりますと、住田被告は去年10月に覚醒剤を使用したうえ、同じ時期に他 の人物と共謀して、熊本市中央区琴平本町で覚醒剤約360グラムを営利目的で所持していました。

犯行に「重要な役割」

この営利目的の所持をめぐっては、住田被告以外にも熊本市中央区琴平本町の無職、白石るみ子被告ら3人が起訴されていますが、判決を受けたのは住田被告が初めてです。

5月26日の判決で熊本地裁の今泉裕登裁判長は、「覚醒剤の害悪を社会に拡散させる恐れの高い悪質な犯行」としたうえで、「首謀者に劣るとはいえ、犯行において重要な役割を担った」として、拘禁刑5年、罰金100万円の判決を言い渡しました。

他の被告は以下の3人です。

▼熊本市中央区琴平本町の無職 白石るみ子被告

▼熊本市中央区弥生町の解体業 照本大輔被告

▼八代市植柳下町の塗装業 穗田啓一被告