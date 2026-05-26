無人のダンプカーは、なぜ動いたのでしょうか。25日午後、熊本市北区の工事現場で、坂道にとめられた無人のダンプカーに40代の男性がはねられ、亡くなりました。



KKTは、事故の直前を捉えた映像を入手しました。なぜ事故は起きたのでしょうか。



熊本市北区津浦町に設置された防犯カメラ。ダンプカーから運転手とみられる人物が降りています。





その17秒後、突然、無人のダンプカーが坂を下り始めました。

事故は、25日午後2時前、工事現場で起きました。



■飯田嘉太アナウンサー「ダンプカーが突如動き出し、目の前で作業していた作業員と車と衝突したということです。その時の痕でしょうか、家の前の塀が壊れてしまっています」

警察と消防によりますと、坂道に止められたダンプカーが何らかの原因で動き出し、坂道の下で作業していた熊本市中央区新町の行成伴弘さん45歳をはねました。

行成さんは頭を強く打ち、意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。



ダンプカーは軽自動車にも衝突し、乗っていた30歳の男性が軽いけがをしました。



ダンプカー付近に車止めの器具はなかったとみられるということです。

警察は、ダンプカーの運転手に対する過失運転致死の疑いについても捜査するとともに、事故の詳しい原因を調べています。



■緒方太郎キャスター

坂道で車をとめるのは、思わぬ事故につながる危険が潜んでいます。注意点についてKDS熊本ドライビングスクールに聞きました。



急な坂道では駐停車しないことが一番。その上でやむを得ずに坂道に駐停車する場合、オートマチックの車は、ギアをパーキングにしてサイドブレーキを確実に引く。



マニュアル車は、下り坂ではバックギア、上り坂はローギアに入れてサイドブレーキを引く。



その上でタイヤを止める器具を活用してほしいとしています。



さらに、万が一に備えてハンドルを歩道側に切って、坂道をまっすぐ加速しないようにすることも大切だということです。



取り返しのつかない事故を起こさないよう、1人ひとりの対策が大切です。

