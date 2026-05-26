女優の賀来千香子（64）が26日、自身のインスタグラムを更新。25日に甥の俳優・賀来賢人（36）の出演した日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にVTR出演した理由を明かした。

賀来は「甥の賢人が出演させていただくという事で、このお話をいただいたのですが、“共演NG”といいますか…何と言いますか…やっぱり身内は照れますよね なので、そんな風にしていたのですが…」と、これまで共演はしてこなかった理由を説明。だが「楽しい番組ですし、こういう機会があってもいいのかしら、と出演を決めました」とした。

賢人とは「『母の日』に、家族でお寿司を食べたばかりなんですけど、カメラの前はね、何だかやっぱり不思議な感じ 頑張ってる姿は嬉しいし、家族との幸せそうな姿は微笑ましいし、ただとにかく忙しいので、身体に気をつけてと願っています 賢人がこれまで素敵な方達に出会い、支えていただいている事にも感謝しました」と叔母としての思いもつづった。

さらに、賢人と兄の子供の頃の2ショットも披露し「可愛い甥のこの写真は宝物“本当に二人共、大きくなりました”と、やっぱりおばバカかしらね〜御覧下さり、どうもありがとうございました」と続けた。