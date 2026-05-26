日本テレビ系「しゃべくり００７」が２５日、放送された。

この日のゲストは俳優の賀来賢人。現在は売れっ子俳優として大活躍だが「ブレークまで１０年以上かかった」と紹介された。

賀来は「３０手前ぐらいまで、結構、苦しい生活を…。それこそ水道を止められたりとか…」と苦笑した。さらに、女優・賀来千香子を叔母に持つため「自分がまだ全然、世に名前が出てないとき、番組とか出させていただくと、どうしても叔母の話題になってしまうんですよね。僕は、何で自分の力で仕事ができないんだって…」と、親戚に有名女優がいることが苦しかった時期もあったことを明かした。

くりぃむしちゅー・上田晋也から「苦労してるもん同士で『いや、ちょっと俺たち頑張んねえとな？』とか、そういう話をする人はいた？」と聞かれると、賀来は「（グループが）ありました。『辛酸なめ組』っていうもので…」と苦笑。「辛酸なめ組」のメンバーを聞かれると「仲野太賀。あとは中村倫也とか…」と今や賀来と同じく売れっ子俳優の名を挙げた。

くりぃむしちゅー・有田哲平は「何？何？すげえメンバーじゃん…」と驚がく。賀来は「本当にみんな、そこそこ、いろいろやってたんですけど。『なぜ、俺たちは注目されないんだ…？』っていう。三者三様、いろんな腐り方をしてたと思うんですけど」と述懐。日本テレビ系ドラマ「今日から俺は！！」で仲野、中村と共演したことを振り返りつつ「毎日、飯行って飲みに行ってたんですよ。毎日、絶対売れるぞ俺たちは！って」と盟友たちとの固い絆を振り返っていた。