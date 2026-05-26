家族とお散歩に出かける猫ちゃん。準備中のお怒りモードに癒やされる人が続出しています。話題の動画の再生回数は37万回を超え「表情豊かですよね！見ていて飽きない」「掛け合い漫才面白かったです」「キリッとした表情がたまらなくカッコイイ」といったコメントが集まっています。

【動画：ママがお出かけ中、猫が『パパと散歩』に行くことになった結果…笑ってしまうやり取り】

賑やかな1日の始まり

YouTubeアカウント「元野良猫チャチャとR me」に投稿されたのは、ある猫ちゃんの賑やかな日常の風景です。

おうちでお仕事中のかーさんの前で、少し不機嫌そうに座る猫のチャチャくん。しっぽを触られて怒る一幕もありましたが、大好きなふりかけをごはんにかけてもらうと、すっかり機嫌を直してくれたといいます。

その後、かーさんが出かけるとお姉ちゃんの部屋へ移動し、幸せそうにふみふみしながらお昼寝を満喫していたそうです。

不穏な散歩タイム

いつもならかーさんと散歩に行く時間ですが、この日はとーさんが連れていってくれることに。しかし、ハーネスをつけられるチャチャくんの表情は一気に険しくなります。

実は過去に、慣れないとーさんの準備に時間がかかりすぎて怒ったことがあったのだそう。今回もとーさんの手に猫パンチを繰り出し「とーさんとは行きたくない！」とあからさまに嫌そうな態度を見せていたといいます。

これほど露骨に嫌がられてしまうと、とーさんの心が折れてしまわないかちょっぴり心配になってしまいますね。しかし、いざ玄関を開けてみると、チャチャくんは一転して散歩に行く気になってくれたのだそう。

そこからは1時間しっかりパトロールを楽しみ、帰宅後はなんと、散歩に行けた嬉しさをとーさんの足にスリスリして伝えていたとのことです。

平和な夜

夜にかーさんが帰宅すると、チャチャくんは嬉しそうに甘えにいったといいます。最後は家族団らんの時間に、みんなの真ん中でまったりと過ごすチャチャくんの姿があったそうです。朝からいろいろなことがあったけれど、今日も平和な一日となったようです。

動画には「スーツで革靴で散歩付き合ってくれる人なんてなかなか居ないから、優しくね」「父さんと散歩に出る前は必ず｢イヤモード｣になるところが好き」「今回も、笑いと癒やしありがとうございます」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「元野良猫チャチャとR me」では、チャチャくんと飼い主さん家族の日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「元野良猫チャチャとR me」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。