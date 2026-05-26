「暑さ対策」→【ニトリのN+】が正解かも！ 週4で穿きたい♡「快適ボトムス」

外の熱気のせいで服選びが億劫になってしまう前に、暑さ対策を担ってくれる服をいち早く揃えておきたいところ。そこで今回、編集部は【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】のボトムスに注目しました。暑い日にも気持ちよく穿けそうな素材感のストレッチパンツや総柄スカートが、ヘビロテしやすい手頃な価格で展開されているもよう！ ぜひサイズ・色欠けしてしまう前にチェックしてみて。

さらりと穿いてすっきり見えを狙える名品パンツ

【N+】「マジックベルトストレッチギンガムチェックパンツサマーライト レギュラー丈」\2,990（税込）

N+のロングセラーパンツから、今年も「夏場に快適なさらりとした素材感」（公式ECサイトより）のものが登場しました。すらりと細身のシルエットと、お腹まわりを支えやすい太めのウエスト幅が特徴。横方向へストレッチがきくことで窮屈感なく穿きやすく、すっきり見えも狙えます。ギンガムチェック柄のほか、無地の単色も含む全7色から。

接触冷感デニムのパンツでこなれ感を演出

【N+】「接触冷感シャンブレーライトデニムパンツ」\3,990（税込）

薄手の接触冷感デニムを使用し、暑さを感じるなかでもデニムコーデを楽しめるイージーパンツ。ダボつきを抑えたセミワイドシルエットが、こなれ感を演出してくれそうです。ドレープ感があるおかげで女性らしさをキープしやすいのも◎ 素材の印象のおかげで部屋着見えもしにくく、夏のカジュアルコーデのスタメンにぴったりかも。

ドラマチックに着映えるペイズリー柄スカート

【N+】「接触冷感UVカットスラブペイズリープリントスカート」\3,490（税込）

規則的に並んだペイズリー柄がドラマチックに映えるフレアスカート。接触冷感・UVカット機能付きのカットソー素材を使用。伸縮性もあるため、汗ばむ日にも気楽に穿けそうなのが魅力です。裾にかけて流れるように広がる美しいフレアシルエットが、優雅なムードも醸し出します。一着で主役を担ってくれるので、トップスはシンプルなものが好相性の予感。

足元を涼しげに穿けるフローラル柄スカート

【N+】「フローラル柄スカート」\3,990（税込）

かすれたタッチのフローラル柄で品よく華やぐギャザースカート。「柔らかく涼しげな素材感で、暑い夏も快適に着られます」（公式ECサイトより）とのことで、コーデに迷った日に思わず手が伸びる一着になりそうです。ウエストまわりにギャザーを寄せてボリュームを持たせたシルエットと長すぎない着丈によって、足元も風通りよく穿きやすいはず。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。