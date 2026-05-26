2匹の子猫が可愛すぎる喧嘩をしていると、そこにひょっこりもう1匹の子猫が顔を出しました！すると、予想もしなかった"あまりにも理不尽すぎる展開"がSNSで46万回以上も再生され、「とんだトバッチリですねw」「可哀想過ぎーw」といった声が寄せられました！

【動画：喧嘩をしていた『2匹のパヤパヤ子猫』→もう1匹の子猫が現れた結果…まさかの『理不尽すぎる展開』】

突如始まった2匹の"譲れない戦い"

Instagramアカウント「保護仔猫ボランティア/みーと(@meet_cat3)」さまは、保護猫活動している投稿者さまが、保護した猫さんたちの様子を発信しているアカウントです。

今回ご紹介するのは、すでに里親さんの元へと旅立ち、卒業した子猫たちのある日の一場面。

突如、お互いに睨み合い始めたという2匹の子猫「みな」ちゃんと「はる」くん。互いに睨み合い、今にも飛びかかりそうな勢いのまま、じーっと相手を見定めています。

「うぅ～」という少し高めの可愛らしい威嚇声を出しながら、徐々に間合いを詰めていく2匹。少し前足を出したかと思えば、ひゅっと引っ込めたり、下から覗き込んだりと臨戦態勢だけれど、なかなか攻撃を仕掛けるタイミングを図れない様子だったとか。

しかし、とうとうはるくんが先制パンチを炸裂！すると、みなちゃんも負けじと……

より強めの猫パンチで威嚇！本気の戦いが始まった、と思ったその時でした。

もう1匹がひょっこり顔を出すと…

なんと後ろからもう1匹「あや」ちゃんという子猫がひょっこり顔を出したのです。どうやら2匹の喧嘩を聞きつけ、「どうしたの？」「何してるの？」と気になって覗きにきた模様。

すると、そんなあやちゃんに気づいたはるくん。じっとあやちゃんを見ていたかと思えば……

突然、関係のないあやちゃんに攻撃を仕掛けたではありませんか！あまりにも突然の出来事に、先ほどまで戦っていたみなちゃんも呆然。あやちゃん、とばっちりすぎます……！

理不尽すぎる展開に対戦相手もドン引き！？

その後も激しすぎる攻撃を繰り出すはるくんに、後ろにいたみなちゃんも跳び上がるほどビックリ！

最後には「なんであやちゃんに怒ってるのよ……」と言いたげな表情で、困ったように投稿者さまを振り返るみなちゃんなのでした！

可愛すぎる戦いから、突然理不尽な喧嘩に巻き込まれたあやちゃんの可哀想な展開は、Instagramでも大反響！コメント欄には「みなちゃんのお顔が、えっ?!どゆこと?!ってなっててかわいい～w」「なにこの可愛すぎるパヤパヤは～！」「あやちゃんのもらい事故w」「相手変わったw」といった声が寄せられました！

今回ご紹介した3匹は、すでに里親さんの元へと卒業していきましたが、思い出動画としてInstagramアカウント「保護仔猫ボランティア/みーと(@meet_cat3)」さまで振り返り投稿されています。また、投稿者さまは石川県金沢市で「キャットシッターねこ縁（えん）」も運営しているそうです。

みなちゃん、はるくん、あやちゃん、投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@meet_cat3」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。