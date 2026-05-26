女優の戸田恵子が、かつて人気を博したドラマ「ショムニ」で共演した俳優伊藤俊人さんの命日に同ドラマ出演者で集まったことを明かした。



【写真】若くして旅立った伊藤さんの写真にビールを供え

戸田は24日に更新したブログで、舞台「虹のかけら」の稽古について記したあと、「夜は恒例ショムニ会」と投稿。「伊藤俊人くんの命日であります。24年経ちました。伊藤ちゃんは40歳で逝っちゃったから生きてたら64歳かぁ」と故人に思いをはせた。「今年の参加、伊藤ちゃんの奥さんとスタッフさんを除いて、役者は4名。相島一之さん、高橋克実さん、戸田菜穂ちゃん(相変わらず綺麗)と私」と写真を投稿した。



戸田は続けて、「近況報告しながら例によってわちゃわちゃと。勿論、芝居の話もするけど、お子さんの話や、体調の話。やっぱ体調の話、多くなるよねー 転倒して大怪我してるスタッフもおりましたー!最近、あちこちで転倒の話、多いです。気をつけて参りましょう」とブログ読者にも呼びかけ、「別れ際、菜穂ちゃんが『握手してください!戸田さんのパワーが欲しいから!』って。でもそんなにパワーないのよー!ありそうに見えてるのねぇ。NO WAR!いさなみすやお」と記した。



高橋は今年4月、テレビ朝日「徹子の部屋」に出演した際、伊藤さんについて振り返り、「伊藤くんが40で亡くなったんですよ。（ショムニの）パート3をやる、その本読みのちょっと前でした」と沈痛な表情で話した。高橋と同じ人事部の役で出演していた伊藤さんは、2002年5月24日、40歳の若さで亡くなった。くも膜下出血だった。



（よろず～ニュース編集部）