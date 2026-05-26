秋元真夏

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　元乃木坂46の秋元真夏が26日、Instagramを更新し、明るくなったニューヘアカラーを公開し、ファンを喜ばせた。

【写真】そんなに変わる!?　茶髪で夏っぽくなった秋元真夏

　秋元は「夏だから明るくした」との一言ともに、自身のバストアップのポートレートを公開。2つ前の投稿まで黒みがかったロングヘアの秋元だが、公開している写真では、茶色みが強くなり、明るくなっている。

　コメント欄には「めちゃくちゃ似合ってる」「落ち着いた明るさなのが、大人の夏休み感あって好きです」「また惚れ直しちゃうじゃん」といった声が寄せられ、大好評のようだ。

引用：「秋元真夏」Instagram（＠manatsu.akimoto_official）