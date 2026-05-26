秋元真夏、夏仕様のヘアカラー激変に反響「めちゃくちゃ似合ってる」
元乃木坂46の秋元真夏が26日、Instagramを更新し、明るくなったニューヘアカラーを公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】そんなに変わる!? 茶髪で夏っぽくなった秋元真夏
秋元は「夏だから明るくした」との一言ともに、自身のバストアップのポートレートを公開。2つ前の投稿まで黒みがかったロングヘアの秋元だが、公開している写真では、茶色みが強くなり、明るくなっている。
コメント欄には「めちゃくちゃ似合ってる」「落ち着いた明るさなのが、大人の夏休み感あって好きです」「また惚れ直しちゃうじゃん」といった声が寄せられ、大好評のようだ。
引用：「秋元真夏」Instagram（＠manatsu.akimoto_official）
【写真】そんなに変わる!? 茶髪で夏っぽくなった秋元真夏
秋元は「夏だから明るくした」との一言ともに、自身のバストアップのポートレートを公開。2つ前の投稿まで黒みがかったロングヘアの秋元だが、公開している写真では、茶色みが強くなり、明るくなっている。
コメント欄には「めちゃくちゃ似合ってる」「落ち着いた明るさなのが、大人の夏休み感あって好きです」「また惚れ直しちゃうじゃん」といった声が寄せられ、大好評のようだ。
引用：「秋元真夏」Instagram（＠manatsu.akimoto_official）