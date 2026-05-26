ガソリン価格のカルテル問題を巡り、県石油商業組合は26日、県に業務改善計画書を郵送で再提出しました。



しかし、阿部知事が求めていた会見の実施については記載がありませんでした。



書類で顔を隠す県石油商業組合の平林一修専務理事。テレビ信州の取材に応じることはありませんでした。



北信支部でガソリン価格のカルテル行為を「独占禁止法違反」と認定された県石油商業組合。

今年3月に提出した業務改善計画書には、具体的な改善時期などが記載されず県は業務改善命令を出し再提出を求めていました。





そして、提出期限の26日、組合は郵送で再提出しました。「初回報告における不十分な対応そのものがガバナンスおよび危機管理意識の欠如の表れであったと深く反省しております」今年3月の計画書は4枚だったのに対し、26日に提出された計画書は13枚に上りました。1度目の不十分な計画書に対し阿部知事が求めていたのは…。阿部知事「少なくとも私としては改善計画等についてはぜひ会見で積極的に公表してもらいたい」しかし、提出された計画書には会見の実施について触れられていませんでした。問われる組合の“説明責任”組合が県の業務改善命令に適切に対応しない場合、30万円以下の罰金を科すことができるほか、組織の解散を命じることができます。県は「提出された計画書の内容を精査する」としています。