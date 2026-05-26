24日、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第20話が放送された。お笑いコンビ・ラバーガールの大水洋介が事前告知なしで登場すると、SNS では「めちゃくちゃ適役」などと話題となった。

「豊臣兄弟！」は、戦国時代を舞台に豊臣兄弟のきずなを描いた作品だ。主演は俳優の仲野太賀で、天下一の補佐役である豊臣秀長を演じている。秀長の兄である秀吉を演じているのは、俳優の池松壮亮だ。今年1月4日に放送がスタートすると、初回視聴率は13.5%（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）を記録。前作「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」の12.6%、前々作「光る君へ」の12.7%を超え話題となった。

謹慎となった秀吉を見張る役で登場した大水は、「厠へ行きたいのじゃが」と要求する秀吉に対し「なりませぬ」などと無表情で返答。このシーンが SNS で「シュールなコント」などと話題となった。演技力に定評がある大水は、近年ドラマや映画に次々と出演。今回のサプライズ出演でも、多くのファンを満足させたようだ。

大河ドラマにおけるサプライズ出演は、過去に何度も行われてきた。「豊臣兄弟！」の第1話では、ミュージシャンでタレントのDAIGOが事前告知なしで登場。斎藤義龍役で大河ドラマ初出演を果たした。

また、2022年に放送された「鎌倉殿の13人」の最終話には、嵐の松本潤がサプライズ出演。徳川家康役を演じ、寝転びながら吾妻鏡の本を読んでいる姿が映し出された。突然の登場にSNSは騒然。松本は、2023年1月8日スタートの「どうする家康」で主人公・徳川家康を演じた。

2023年放送の「どうする家康」の第47話には、俳優の大竹しのぶが事前告知なしで出演。

茶々の乳母・大蔵卿局役を演じた。セリフはなく、1シーンのみの登場だった。大竹は「鎌倉殿の13人」でもサプライズで出演している。

事前告知なしのサプライズ出演は予想できないため、話題となることが多い。今後はどのような演出が用意されているのか。多くのファンが注目している。