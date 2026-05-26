散歩中の犬の前を内緒で素通りしてみたところ、予想外の反応がTikTokで話題になっています。投稿したのは、柴犬のくま丸くんと暮らしている「柴犬くま丸」さん。投稿から2.7万回以上再生され、「これだから柴犬はかわいい」といったコメントが寄せられています。

【動画：散歩中の犬に内緒で『目の前を素通りしてみた』結果→『振り向いてくれた！』と思ったら…切ない展開】

ドキドキの検証スタート！

登場するのは、柴犬のくま丸くん。とある日、飼い主さんが前から歩いていくと、くま丸くんは気づくのか検証してみたんだそう。飼い主さんがドキドキしながら近づくと、くま丸くんは飼い主さんの姿をしっかり見ていたといいます。

くま丸くんは気づいているようにも見えますが、なんとそのまま通り過ぎてしまったんだそう！これには飼い主さんも驚き、その場で立ち止まったといいます。

「あれ、もしかして…？」

しかし、通り過ぎてしばらく歩いたところで、くま丸くんはピタッと足を止めたんだとか。何かを感じ取ったのか、ゆっくりと後ろを振り返ったといいます。飼い主さんのほうをじっと見つめる、くま丸くん。

飼い主さんが少しずつ近づくと、くま丸くんの表情がジワジワと確信へと変わっていったように見えたとか。飼い主さんの歩き方や漂ってくる残り香から、やっと気づいて喜ぶくま丸くんなのでした。

「主だ～！」喜びが大爆発！

「やっぱり主だ！」と分かった瞬間、くま丸くんのテンションは一気に最高潮になったといいます。何度も飼い主さんに飛びつき、「会いたかったよ～！」と大喜びだったそう。

「気づかないふりをしていたの？」「本当に分からなかったの？」と問いかけたくなるようなくま丸くんの変化っぷり！大好きな飼い主さんだと確信してからの熱烈な歓迎ぶりに、見ている側も幸せな気持ちになります。結果、くま丸くんの天然なかわいさにあふれた検証となったのでした。

この投稿には「これだから柴犬はかわいい」「気がついて良かった」「気づかないふりしただけだよねｗ」「かわいすぎる」といった声が寄せられました。

投稿者である「柴犬くま丸」さんのアカウントでは、元保護犬くま丸くんとの穏やかな日常がたくさん投稿されています。表情豊かなくま丸くんにも注目してみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「柴犬くま丸」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。