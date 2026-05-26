極小の赤ちゃん犬が布団の上で見せた、思わず笑顔になってしまうような反応がTikTokで話題になっています。投稿したのは、チワワのうにちゃん・えびちゃんと暮らしている「うにえび」さん。投稿から18万回以上再生され、「うり坊みたいｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：極小赤ちゃん犬が『お布団』の上に乗ったら→嬉しくなりすぎて…テンションMAXな『愛おしい光景』】

布団の上で繰り広げられる大運動会

登場するのは、チワワのうにちゃん。この日は、うにちゃんの赤ちゃん時代までさかのぼります。うにちゃんは布団のふわふわ感が気に入ったのか、全力でぴょんぴょんと跳ね回っていたといいます。

まだ足取りもおぼつかない幼さが残る動きで、勢いよく走り回るうにちゃん。「うにちゃん、速すぎ！」と飼い主さんも笑ってしまうほど、元気いっぱいに走り回っていたんだとか。

突然のかわいすぎる、ぽてん！

うにちゃんはハイテンションで走っていたかと思えば、突然ぽてんと寝転ぶ姿を見せたんだそう。飼い主さんに「よしよし」となでられると、嬉しいのか再びぽてんと寝転んだといいます。ぽてんの脱力感、何度でも見たくなるかわいさですね。

それからも、うにちゃんは休むことなく元気いっぱいに走り回り、止まることがなかったといいます。うにちゃんのかわいさと、予測不能な動きから目が離せませんね。

走り疲れてうつ伏せ…天使の休息タイム

たくさん走った後は、うにちゃんも疲れたのでしょうか。ピタッと動きを止めたかと思えば、「ちょっと休憩～」と言わんばかりにうつ伏せになったといいます。

当時のうにちゃんは、少し休憩をしたらまた「走るぞ～！」と起き上がる、無限のスタミナを見せてくれたんだそう。今の穏やかなうにちゃんからは想像のできない、貴重なかわいい赤ちゃん時代なのでした。

この投稿には「急にぽてっとなるのかわいすぎる」「今しか知らないから考えられない」「止まるまでうさぎかと思ってたｗ」「我が子のように何回も見ちゃう」など、癒される人が続出しています。

投稿者である「うにえび」さんのアカウントでは、うにちゃんとえびちゃんが繰り広げる、賑やかで愛らしい日常がたくさん投稿されています。現在のおっとりした、うにちゃんもかわいいですよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「うにえび」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。