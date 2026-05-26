温泉どころ・霧島市のホテルに初の砂むし温泉施設が完成しました。来週のオープンを前に26日、内覧会が開かれました。霧島ならではの砂むしの特徴とは？



霧島市の霧島国際ホテルに新しく建てられた「霧砂」。本館から連絡通路を進むと現れたのは砂むし温泉です。屋内に男女共用の28床を確保しました。専用の浴衣を着て体験します。



（山下香織キャスター）

「砂がしっとりと湿っていて、じんわり温かいです」





使っているのは海の砂ではなく霧島ならではの“山の砂”。シラス由来のシリカ砂を約30トン使用しています。シリカ砂は水分を含みやすく保温性に優れているのが特徴です。（砂掛け師）「今かかっている砂で多分45,6度」（山下香織キャスター）「この重みもまた心地いい。砂の粒子が細かい砂だったり粗目の粒の大きな砂もあるのでその感触も気持ちいい」粒の大きさの異なる鹿児島と島根の砂を混ぜているそう。温泉の高温の蒸気を活用して加熱したお湯に砂を定期的に浸して殺菌しながら温めています。砂に埋まって10分から15分ほどでしっかり温まりました。（山下香織キャスター）「気持ち良かった。体の芯からぽかぽかと温まりました。砂が心地いい重さで密着しているので羊水に包まれているような感覚。体が軽くなった気がする」砂むしをしながら顔のパックができる泥も用意されています。さらに、砂むしの隣には本館の改装にともない2023年から休止していた露天風呂「白紫乃湯」も復活。季節の移ろいを感じながらミルキーブルーの温泉に癒されます。湯上がりには黒酢を使ったドリンクやハーブティ、アイスキャンディのサービスも。（霧島国際ホテル・林田博総支配人）「元々10種類以上の温泉が楽しめる施設だがまたひとつ素晴らしい温泉施設ができた2146砂と地熱、泉源の素晴らしい130度の蒸気で温めた湯を使っているので霧島らしい砂むしができたと思う」砂むし温泉「霧砂」のオープンは来月1日。日帰りでも利用でき、料金は大人2500円。宿泊客は1500円で楽しめます。