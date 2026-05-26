女優の上白石萌音が２６日、都内で自身のフォトエッセー集「Ｂｉｔｅ！ Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ 上白石萌音と世界をガブリ！」（集英社）の発売記念取材会に出席した。

連載当初を振り返り、「ご褒美になる企画がいいなと思って考えました。毎回撮影が楽しみでしょうがなくて、おなかペコペコの状態で行った。おなかいっぱい食べて、帰ってそのまま寝る（笑）」と裏話も明かした。「これを仕事と言っていいんだろうかというぐらい幸せな時間でした」と回顧。さらに「お店の方や、お洋服を貸して下さったブランドの方、たくさんの方々のご協力があってできた本」と感謝した。

「渡したい相手はいるか」との質問には熟考した後、「祖父母に読ませて、『食べたことあるか？』って聞いてみたい」と冗談交じりに回答。「人生経験では劣ってしまうが、ここでした経験の豊富さは勝てる気がする」と語った。また芸能界の中では、仲がいいというモデルの佐藤栞里に。「栞里さんは食べることもエスニックも大好きなので、一緒に制覇したい」とほほ笑んだ。

自己評価を聞かれると、「１００点」と即答。「たくさんの文化に触れ、知らなかったことをたくさん知り、視野が広がった」と回想した。「世界がどんどんつながれるようになって、国際的な視点を持つことが大事な世の中だと思う。知らないことがたくさんあることを知ることが、自分をより謙虚にさせ、考える力を育ませてくれる」と自身の考えを吐露。最後にファンに向けて、「彩り豊かなこの本を読んで、心を潤わせていただけたら」と呼び掛けた。

同社の雑誌「ＭＥＮ’Ｓ ＮＯＮ―ＮＯ」の大人気グルメ連載を書籍化。２０２３年１・２月合併号から２５年１０月号の２年半以上にわたって続き、多くのファンの要望が集まり実現した。２８もの国と地域の料理を紹介している。