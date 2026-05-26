熊本市は、5月26日も30℃を超え、5月の真夏日の日数が最多記録を更新しました。

【写真を見る】じめっとムシムシ…7月中旬並み 5月の真夏日11日目で最多記録更新 熊本市

記者「昨日まではからっとした暑さでしたが、今日はじめっとした蒸し暑さを感じます。きょうも熊本市は真夏日です」

小型のファンや日傘が活躍

5月26日の熊本市の最高気温は31.1℃。7月中旬並みの暑さとなりました。

街中は、小型のファンや日傘を持つ人が多く、夏のような光景です。

熊本市の街頭で――

――蒸し暑いですね？

「先が思いやられますよね、まだ梅雨入りもしてないのにね」

――半袖半ズボンにサンダル、装いとしては…

「夏ですね」

――長い夏が始まりましたね？

「そうですね。まだ5月なのに。嫌ですね」

熊本市では、5月26日で今月11日目の真夏日となり、5月の真夏日の日数としては1890年の統計開始以来、最も多い記録を更新しました。

明日27日は雨が降るため、真夏日の予想ではないものの、今週末は再び30℃を超える見込みで、さらに記録を更新しそうです。