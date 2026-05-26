◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ヤクルト―西武（２６日・神宮）

西武が１８年以来のパ・リーグ首位で迎える交流戦が開幕。「９番・投手」で先発出場した平良海馬投手が豪快なスイングで球場を沸かせた。

両軍無安打無得点のまま迎えた３回２死の第１打席、カウント０―１から相手先発・松本健の高め１４８キロ直球を強振すると、左翼スタンドの約半分ほどを埋め尽くした西武ファンからは大歓声が巻き起こった。その後、空振り三振に倒れた。

右投左打の平良にとって、交流戦の楽しみは「もうバッティングです」。高校通算本塁打は「あんまり数えてなくて。プロ入るときに雑誌で通算何本みたいなの載ってて、『あ、数えるんだ』って思った」と不明だが、「セルラー（スタジアム那覇）とかで打ったことはあります」と持ち前のパワーで快音を響かせてきた。

ところが、プロ入り後はいまだ安打すらなし。来季からセ・リーグにもＤＨ制が採用されるため、投手が本塁打を打つ最後のチャンスとなる可能性が高い。西武の投手では、２００６年に松坂大輔が本塁打を放って以来、一発は生まれておらず、「立つからにはやっぱり狙っていかないと」と全打席で一発を狙うと誓っていた。