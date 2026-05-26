【W杯開幕直前！】選手を知れば観戦はもっと楽しい！選手名鑑を手に、キックオフを待とう！
史上最多の48カ国が参戦する今大会。スター選手の移籍情報や各国の新戦術など、情報のアップデートは追いついていますか？「試合は見るけれど、選手の名前が一致しない……」そんな状態でキックオフを迎えるのはもったいない！
2026北中米ワールドカップ選手名鑑&GUIDE BOOK
本記事では、有名どころの選手名鑑や観戦ガイドをピックアップしてご紹介。キックオフの瞬間、あなたは誰よりもこの大会に詳しくなっているはずです。
■2026 北中米ワールドカップ48カ国選手名鑑
価格：1,480円
2026 北中米ワールドカップ48カ国選手名鑑
【主な内容】
2026北中米ワールドカップ48カ国選手名鑑 サッカー新聞エル・ゴラッソ特別編集
出場48カ国の候補選手1,542人掲載
史上最大の祭典にトップスター集結
■サッカー・ワールドカップ2026観戦ガイド
価格：1,200円
サッカー・ワールドカップ2026観戦ガイド
熱狂の39日間、104試合を全部観るための超親切なガイド
グループF（日本、スウェーデン、チュニジア）は最新の「最終登録メンバー」を収録！
・800人以上の顔写真付きの選手名鑑で選手のことがすぐわかる
・全104試合を唯一ライブ配信するDAZNの協力の下に作成した、
試合スケジュールなどを取り外して持ち運べる綴じこみ付録「小冊子（観戦ハンドブック）」付き！
■Jリーグ選手名鑑2026 明治安田Jリーグ百年構想リーグ
価格：1,430円
Jリーグ選手名鑑2026 明治安田Jリーグ百年構想リーグ
【主な内容】
Jリーグ選手名鑑2026 明治安田Jリーグ百年構想リーグ エル・ゴラッソ特別編集
選手紹介ページも、チーム紹介ページも、大幅リニューアル!
より詳しく、より見やすく。これまで以上に選手の魅力が伝わる名鑑に。
“世界”を見据えるクラブの強化担当者や社長のインタビュー、百年構想リーグのカギを握るPK戦の特集も掲載!
■2026北中米ワールドカップ選手名鑑&GUIDE BOOK
価格：1,390円
2026北中米ワールドカップ選手名鑑&GUIDE BOOK
「2026北中米ワールドカップ選手名鑑&GUIDE BOOK」
■ワールドサッカーダイジェスト
価格：1,500円
ワールドサッカーダイジェスト
2026年6月27日号増刊
※本ページで紹介する情報は、2026年5月26日12時現在のものです。
2026北中米ワールドカップ選手名鑑&GUIDE BOOK
本記事では、有名どころの選手名鑑や観戦ガイドをピックアップしてご紹介。キックオフの瞬間、あなたは誰よりもこの大会に詳しくなっているはずです。
■2026 北中米ワールドカップ48カ国選手名鑑
2026 北中米ワールドカップ48カ国選手名鑑
【主な内容】
2026北中米ワールドカップ48カ国選手名鑑 サッカー新聞エル・ゴラッソ特別編集
出場48カ国の候補選手1,542人掲載
史上最大の祭典にトップスター集結
■サッカー・ワールドカップ2026観戦ガイド
価格：1,200円
サッカー・ワールドカップ2026観戦ガイド
熱狂の39日間、104試合を全部観るための超親切なガイド
グループF（日本、スウェーデン、チュニジア）は最新の「最終登録メンバー」を収録！
・800人以上の顔写真付きの選手名鑑で選手のことがすぐわかる
・全104試合を唯一ライブ配信するDAZNの協力の下に作成した、
試合スケジュールなどを取り外して持ち運べる綴じこみ付録「小冊子（観戦ハンドブック）」付き！
■Jリーグ選手名鑑2026 明治安田Jリーグ百年構想リーグ
価格：1,430円
Jリーグ選手名鑑2026 明治安田Jリーグ百年構想リーグ
【主な内容】
Jリーグ選手名鑑2026 明治安田Jリーグ百年構想リーグ エル・ゴラッソ特別編集
選手紹介ページも、チーム紹介ページも、大幅リニューアル!
より詳しく、より見やすく。これまで以上に選手の魅力が伝わる名鑑に。
“世界”を見据えるクラブの強化担当者や社長のインタビュー、百年構想リーグのカギを握るPK戦の特集も掲載!
■2026北中米ワールドカップ選手名鑑&GUIDE BOOK
価格：1,390円
2026北中米ワールドカップ選手名鑑&GUIDE BOOK
「2026北中米ワールドカップ選手名鑑&GUIDE BOOK」
■ワールドサッカーダイジェスト
価格：1,500円
ワールドサッカーダイジェスト
2026年6月27日号増刊
※本ページで紹介する情報は、2026年5月26日12時現在のものです。