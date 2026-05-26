　史上最多の48カ国が参戦する今大会。スター選手の移籍情報や各国の新戦術など、情報のアップデートは追いついていますか？「試合は見るけれど、選手の名前が一致しない……」そんな状態でキックオフを迎えるのはもったいない！

2026北中米ワールドカップ選手名鑑&GUIDE BOOK

　本記事では、有名どころの選手名鑑や観戦ガイドをピックアップしてご紹介。キックオフの瞬間、あなたは誰よりもこの大会に詳しくなっているはずです。

■2026 北中米ワールドカップ48カ国選手名鑑

価格：1,480円

2026 北中米ワールドカップ48カ国選手名鑑


2026 北中米ワールドカップ48カ国選手名鑑

【主な内容】

2026北中米ワールドカップ48カ国選手名鑑　サッカー新聞エル・ゴラッソ特別編集

出場48カ国の候補選手1,542人掲載

史上最大の祭典にトップスター集結

■サッカー・ワールドカップ2026観戦ガイド

価格：1,200円

サッカー・ワールドカップ2026観戦ガイド


サッカー・ワールドカップ2026観戦ガイド

熱狂の39日間、104試合を全部観るための超親切なガイド

グループF（日本、スウェーデン、チュニジア）は最新の「最終登録メンバー」を収録！

・800人以上の顔写真付きの選手名鑑で選手のことがすぐわかる

・全104試合を唯一ライブ配信するDAZNの協力の下に作成した、

　試合スケジュールなどを取り外して持ち運べる綴じこみ付録「小冊子（観戦ハンドブック）」付き！

■Jリーグ選手名鑑2026 明治安田Jリーグ百年構想リーグ

価格：1,430円

Jリーグ選手名鑑2026 明治安田Jリーグ百年構想リーグ


Jリーグ選手名鑑2026 明治安田Jリーグ百年構想リーグ

【主な内容】

Jリーグ選手名鑑2026　明治安田Jリーグ百年構想リーグ　エル・ゴラッソ特別編集

選手紹介ページも、チーム紹介ページも、大幅リニューアル!

より詳しく、より見やすく。これまで以上に選手の魅力が伝わる名鑑に。

“世界”を見据えるクラブの強化担当者や社長のインタビュー、百年構想リーグのカギを握るPK戦の特集も掲載!

■2026北中米ワールドカップ選手名鑑&GUIDE BOOK

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2026北中米ワールドカップ選手名鑑&GUIDE BOOK


2026北中米ワールドカップ選手名鑑&GUIDE BOOK

「2026北中米ワールドカップ選手名鑑&GUIDE BOOK」

■ワールドサッカーダイジェスト

価格：1,500円

ワールドサッカーダイジェスト


ワールドサッカーダイジェスト

2026年6月27日号増刊

※本ページで紹介する情報は、2026年5月26日12時現在のものです。