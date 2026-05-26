市川 栞 キャスター：

北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。



北國新聞・野口 強 論説委員：

初夏なのに夏本番と思えるほどの暑さですね。

野口さん：

年々早まる猛暑対策として、石川県内でも、外出したときに涼みながら身を休める「クーリングシェルター」の設置場所を増やし、去年より早めにオープンする動きが出てきました。熱中症対策と省エネを両立させるために、皆さんも日常生活のオアシスとして取り入れてみてはいかがでしょうか。





そこできょうのテーマはこちら。

野口さん：

「外出の暑さ避けるシェルターが続々」。クーリングシェルターは、重大な健康被害が生じる暑さが予想される「熱中症特別警戒アラート」が発令された際、暑さを避けるスペースとして開放することが自治体に義務付けられ、2年前の制度開始から各地で設置が進んできました。

野口さん：

各自治体が指定しているシェルターは、以前は公民館や図書館、体育館など、公共施設が多かったですが、郵便局をはじめ、民間の薬局や大型店舗にも広がっています。



市川：

国内ではことし、まだ特別警戒アラートが発令された地域はないですが、そのレベルに達しなくても、涼める場所が必要ですよね。



野口さん：

そのレベルに達しなくても、北陸では金沢市のように「涼みどころ」といった名称で、だれもが休息スペースとして利用できるように、出入り自由で設置している市や町は多いようです。

野口さん：

多くの観光客が訪れる金沢市は、今年度、前の年度より80か所増やして137施設を開設します。猛暑の到来に備え、去年より1か月前倒しして6月から開放し、その位置を分かりやすく示す「シェルターマップ」を、ホームページで公開します。石川県でも6月中旬をめどに県内各地のシェルターが載ったデジタルマップを作成します。これはいわば「熱中症予防のハザードマップ」といえるでしょうね。



では、一つ目の目からウロコです。「秋祭りの神輿が春に 野球は7回で終了？」。

野口さん：

クーリングシェルターに限らず、いろんな場面で暑さ対策が進んできて、石川県内では、津幡町の町会で例年9月の秋祭りに実施していた子どもみこしを前倒しして、4月に春の祭りで実施したところもあります。

野口さん：

移住者が多く、住民の融和のため地域行事にできるだけ参加しやすい環境を作ろうということで、過ごしやすい時期に変更したわけですね。



市川：

伝統を受け継ぎながら、地域の一体感を出すための判断ですね。

野口さん：

また、スポーツの世界でも、高校野球の7イニング制の導入について議論が進みそうです。夏休みに炎天下の甲子園で試合を行う場合など、選手の健康を考えて9イニングから2イニング減らすように、ルールを変えようと日本高野連で検討しています。現場レベルでは「競技力の低下につながる」といった反対意見も根強く、まだ結論が出ていないんですが、長期的にみれば変革は必要だという方向性は一致しているようです。

野口さん：

スポーツといえば、24日に行われた高校相撲金沢大会。市川さんも実況を担当していましたが、あの熱気の中で、選手たちもさることながら、見るほうもかなり暑かったんじゃないでしょうか。



市川：

午後からぐっと気温が上がって、皆さんの熱気も相まって蒸し暑かったですね。5月でまだ暑さに体が慣れていなかったので、のどが渇いていなくても水分を取るようにしていました。



野口さん：

では、もう一ついきましょう、目からウロコです。「混迷する中東情勢 冷房は大丈夫か」。

野口さん：

中東情勢の不透明感から、冷房に直結する電気の供給への影響も懸念されています。政府は7～9月の電気・ガス料金を補助する財源として、5000億円規模を充てる検討をしています。また、電力を安定的に供給できる見通しになったとして、節電要請を見送る方向です。

市川：

節電のため我慢しなければと思っている人もいるかも。でも無理は禁物ですよね。



野口さん：

部屋の温度をこまめにチェックして、エアコンの使用をためらわないことです。



市川：

そして、外出の際はクーリングシェルターを生かす。



野口さん：

マップをチェックして場所を確認し、涼しいうちに出掛けて暑さのピークをしのぐといったように上手に利用したいですね。

野口さん：

去年などは、屋外のバーベキューは客足が今一つだったんですが、クーリングシェルターになっている石川県立図書館などは大盛況でした。こうした文化施設にシェルターがあれば、興味深い展示物に触れる機会にもなります。ことしは、省エネと心身の体調管理を両立させる楽しい夏にしたいですね。



市川：

ありがとうございました。野口さんの目からウロコでした。

