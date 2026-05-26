【From Editors】2.5次元アイドル・すとぷりが10周年を記念してananに登場！ シック＆キラキラな2パターンのパーティ実写グラビア撮影の舞台裏

5月27日発売のanan2497号「ときめきカルチャー2026」特集 スペシャルエディション表紙には、6月4日で記念すべき結成10周年を迎える、すとぷりが登場。誌面内で披露した、実写グラビア撮影舞台裏のエピソードをお届けします。

2.5次元アイドルグループ・すとぷりが、描き下ろし表紙と実写グラビアでananにカムバック！ 2.5次元アイドルシーンの先駆者として走り続けてきた彼らのメモリアルイヤーを盛り上げるべく、2つの「パーティ」をテーマにした実写グラビアを激写しました！

10周年の幕開けをイメージし、重厚な緞帳を下ろしたゴージャスなセットで撮影した「祝宴」テーマでは、メンバー全員がシックでフォーマルな衣装に身を包んで登場。普段の生配信で見せる明るい表情とは一味違った、クールなポージングを次々と披露してくれました。これまでの10年という年月の重みを感じさせる、洗練された大人のオーラと、艶やかな色気にぜひ注目してみてください。

ガラリと雰囲気を変えた2つ目のテーマは、キラキラでハッピーなアイテムをギュッと集めた「ときめきパーティ」ルック。セットに合わせて用意された、ラメや素材感がかわいい賑やかな衣装に身を包んだメンバーたちは、スタジオに入るやいなや一気にリラックスムードに！ 小道具のバルーンやぬいぐるみで遊んだり、自由に絡んでもらったりと、メンバー同士の深い絆がそのまま感じられる、まばゆい輝きが溢れ出すようなカットを多数収録しています。

さらにビジュアルだけでなく、インタビューページも読み応え抜群の圧倒的ボリュームでお届け。

ソロインタビューでは、グループや活動のターニングポイントとなった出来事や、すとぷり結成の際に抱いていたそれぞれの固い決意に迫ります。結成当時、まだ前例が少なかった“2.5次元アイドルグループ”という未知の領域に、すべてを懸けて飛び込んだ彼らの「これまで」をじっくりと振り返っていただきました。

一転して、全員が集まった座談会インタビューの場になると、これまでの真剣な面持ちとは打って変わり、スタジオはいつもの公式生配信のように賑やかなわちゃわちゃ空間に！ 「出会ったばかりの頃のお互いの第一印象」を打ち明け合うシーンでは、実はメンバー同士でも知らなかったエピソードや、当時の思い出話で大盛り上がりする場面も。その楽しそうな空気感が、誌面上からもそのまま伝わってくるようなインタビューになっています。

さらに注目なのが、メンバー間でバトンを繋ぐリレーインタビュー。普段は照れくさくて面と向かってはなかなか言えない、メンバーへの「10年分の心からの感謝の想い」を言葉にしていただいたので、ぜひ誌面でチェックしてみてください。

そして何より、10年間ずっとメンバーを支え、共に歩んでくれたリスナーへの溢れんばかりの愛が詰め込まれた内容となっています。

すとぷりの歴史と今、そして未来の輝きがぎゅっと詰まった、スペシャルグラビア＆インタビュー。ぜひ本誌でじっくりとご堪能ください！（AS）