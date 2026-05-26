伊勢志摩サミットから10年 国際情勢の変化に記念館を訪れた人は… ｢戦争とか人を殺すようなことばかり｣｢次の世代が心配｣
10年前の5月26日、三重県志摩市の賢島で開かれた伊勢志摩サミット。
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伊勢志摩地域は世界から注目を集め、直後には海外からも観光客が急増。直接的な経済効果は約1070億円と言われます。
（土産物店 2016年）
「店の前を通る人が倍くらい増えたかな」
「伊勢志摩サミット記念館」には多くの観光客が
あれから10年。地元の人たちは…
（飲食店）「もっと宣伝してもらわないとダメ」
（志摩市民）「道がきれいになった」
（名古屋市から）
Q.10年前のきょうが開催日
「全く知らなかった」
国際情勢の変化に… 「次の世代が心配」
また、この10年の国際情勢の変化については…
（神奈川県から）
「ずいぶん変わりましたよね。戦争とか人を殺すようなことばっかり」
「いつどこに戦争が起きるか分からない。次の世代が心配」
中東情勢などで先行きの不透明感が増す中、今年のサミットは6月15日から、フランスのエビアンで開かれます。