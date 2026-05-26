10年前の5月26日、三重県志摩市の賢島で開かれた伊勢志摩サミット。

【写真を見る】伊勢志摩サミットから10年 国際情勢の変化に記念館を訪れた人は… ｢戦争とか人を殺すようなことばかり｣｢次の世代が心配｣

伊勢志摩地域は世界から注目を集め、直後には海外からも観光客が急増。直接的な経済効果は約1070億円と言われます。



（土産物店 2016年）

「店の前を通る人が倍くらい増えたかな」

「伊勢志摩サミット記念館」には多くの観光客が

あれから10年。地元の人たちは…



（飲食店）「もっと宣伝してもらわないとダメ」

（志摩市民）「道がきれいになった」





国際情勢の変化に… 「次の世代が心配」

賢島駅の目の前にあり、会談で使われた円卓や椅子などが展示されている記念館には、たくさんの観光客が訪れていました。（名古屋市から）Q.10年前のきょうが開催日「全く知らなかった」

また、この10年の国際情勢の変化については…



（神奈川県から）

「ずいぶん変わりましたよね。戦争とか人を殺すようなことばっかり」

「いつどこに戦争が起きるか分からない。次の世代が心配」



中東情勢などで先行きの不透明感が増す中、今年のサミットは6月15日から、フランスのエビアンで開かれます。