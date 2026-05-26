去年（2025年）の秋から宿毛湾内にクロマグロが回遊している問題で、高知県が5月26日に地元の漁協を訪れ課題を共有しました。



26日午後、大月町の橘浦漁協を県漁業管理課の職員が訪れ、去年秋から宿毛湾内で大量に回遊しているクロマグロについて漁協側と協議しました。



5月23日、問題となっているクロマグロを確認するため、高知放送の記者が宿毛湾内で取材しました。



宿毛湾内にはクロマグロの養殖いけすが複数あり、このいけす近くの海上にクロマグロが回遊しているとみられています。





船からエサを投げいれると、黒い影が次々と水面近くに現れます。そして、イサキ漁のロープにすぐ食いついてきたのも、大きなクロマグロ。去年10月以降、このクロマグロが宿毛湾で多くみられ、5月に入っても状況は変わっていません。クロマグロは2015年から国際的な資源管理がおこなわれ、日本に割り当てられた漁獲量は年間1.3万トン。このうち高知県の枠は小型が82.8トン、大型が37トンで、県は留保分を除いて、上限を四半期ごとに定めています。しかし、今年（2026年）4月からの大型クロマグロの漁船漁業の枠はたった1日で533キロの上限に達し、その後の調査で1トンを超えたため、県は5月18日、9月末までの採捕を禁止しました。実は宿毛湾だけでクロマグロが1.1トン水揚げされていたのです。クロマグロが厄介なのは、他の魚を食べてしまうこと。近くで漁をする人は。■地元の漁師「全く獲れない」県漁業管理課によりますと、26日の会議では漁に影響が出ている漁業者に対する支援策などを県から説明したということです。そもそもなぜ宿毛湾にクロマグロがとどまっているのか、マグロの生態に詳しい水産資源研究センターに聞きました。■田中寛繁 まぐろ生物グループ長Q.回遊ルートについて「いまの時期、沖縄の方とかでクロマグロが産卵する産卵期。大きな産卵魚が沖縄や台湾周辺とかで生んでいるという時期。産卵場としていままでそこ（高知県西部）を目指して生みに行ったという認識はない」つまり、宿毛湾に半年間も回遊しているのは非常に珍しいということです。9月末まで捕ることができないクロマグロ。解決の糸口はなかなか見つかりません。26日の話し合いを受けて、橘浦漁協では、高知県周辺海域におけるクロマグロ採捕枠の拡大などを求める陳情書を大月町に提出することにしています。