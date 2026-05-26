＜スタジオ＞

（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦さん）

「藤井貴彦の静岡目線」です。今回のテーマは「世論調査」です。



24日の日曜日に、NNNと読売新聞が行った最新の世論調査の結果が発表されました、それによると、[高市内閣を支持する」と答えた人は、4月の調査から2ポイント下がって64％。政権発足から半年以上が経つ中、依然として高い支持率を維持しています。





世論調査とは、政治・社会問題・生活意識などに対する一般の人々の意見や動向を、統計的な手法を用いて把握するアンケート調査です。これにより、国民がどのように考えているのか、その方向性を知ることができますが、そもそも「私は聞かれていないのに、なぜそんな傾向が分かってしまうの？」と疑問に感じたことはありませんか？まず、さきほど静岡駅周辺で、世論調査を受けたことがあるかどうかを聞いてみました。＜VTR＞（２０代２人）Q.世論調査の依頼、受けたことありますか？「かかってきたことはないです。」「僕もないです」Q.もしかかってきたら、依頼にこたえて回答しますか？「回答すると思います」Q.よく、“ねつ造”だという方がいらっしゃるが、それは、何からそう思うと考える？「今の時代って結構ネットで嘘の情報が広まっているじゃないですか。そういったところで若者は疑うじゃないですけど、そういうところから入っちゃうというのはあるかも」（４０代）Q.世論調査の電話かかってきたことありますか？「ないです」Q.もし世論調査の電話かかってきたら答えますか？「もう、無視です。物騒な世の中だから」（７０代）Q.世論調査の依頼、受けたことありますか？「ある、電話でね。ほとんどわからないことばっかりだから。選挙前とかになると（電話が）くる」Q.丁寧に答えられているんですね「うん、わかる範囲でね」Q.自分の意見が世論調査に反映されるというのはどんなお気持ちですか？「なんかの参考になればいいかな、と思うくらいで」＜スタジオ＞（藤井さん）今回、日本テレビと読売新聞の世論調査を毎月行っている現場を取材することができました。＜VTR＞その世論調査が行われていたのは、北海道・札幌市。これは2025年12月の調査の時の様子です。（世論調査 オペレーター）『ただいま、高市内閣の支持率などの調査を行っており、全国の有権者の方にご協力をお願いしております』こちらでは毎月１回、金曜日から日曜日にかけて機械でランダムに作られた電話番号に電話をかけ、全国の18歳以上の有権者から回答を集める「世論調査」を行っています。調査に先立って、オペレーター向けに行われる研修では…（世論調査 マネージャー 木村亮太さん）『大事なのは、毎月同じ方法で、同じルールで、同じ聞き方でやること。みなさんの中で１人でもルールが違うと、データとして正しいものになりませんので』質問文をそのまま読み上げることが正確な調査のためには重要だといいます。回答を得る中で注意が必要だという意外な“ＮＧワード”も。（世論調査 マネージャー 木村亮太さん）『答えが不明瞭で重ね聞きをする場合、「強いて言えば」という表現は回答を強要する印象を与えるので「禁止」。質問に答えてもらったときに、「ありがとうございます」と応じるのではなく、「かしこまりました」などと言う』「ありがとうございます」は、相手の回答を肯定しているように聞こえるため、使用禁止だといいます。回答を集めるのは、オペレーター歴26年の“ベテラン”でも簡単ではなく…。（オペレーター歴26年 小川和子さん）『はい、はい、あ、お忙しいですか？それではまた改めます』『お仕事先でございますか？大変申し訳ございませんでした』中には、着信拒否される場面もありました。（世論調査オペレーター 小川和子さん）『年配であっても若い人であっても、こういうことに興味がある方ばかりではないので、「難しくて分からない」と向こうが言うと、そういうお答えも貴重なご意見ですと』オペレーターが回答集めを焦らないよう、ノルマは課さないといいます。３日間電話をかけ続け、このときの世論調査ではあわせて1034人から回答が集まりました。（世論調査 マネージャー 木村亮太さん）『関心がないという人の意見もしっかりきいていく。対象者の方の生の声をしっかりとデータに反映するというのが一番大事だと思っています。』＜スタジオ＞（藤井さん）え?1000人で世論調査って大丈夫なの?と思った方もいらっしゃると思いますが、こちら、「無作為抽出法」と呼ばれるものがありまして、無作為に回答者を選べば性別や年代など構成比がほぼ同じになる。理論上、1000人以上に調査をすれば全員に聞いた場合と、誤差はプラスマイナス3ポイント以内になる、と言うんですが･･･もうちょっと分かりやすく伝えるためにお味噌汁出てきました。放っておくと上澄みと下のお味噌の濃い部分がちょっと分かれますよね。でも、お玉でちょっと混ぜてしっかりとかき混ぜたところをお玉ですくえば、濃さは均一になっているということですので、1000人がお玉だと思ってください。お玉で抽出したのが世論調査ということになりまして、これが全体の味を代表するということになります。また方法ですけれども、コンピューターが無作為に作成した電話番号にかけているので、政治に興味がない人、ある人というふうにバランスよく、うまく配分されているということで、それで世論調査を全体として形成しているということになっているんです。津川さんは衆議院議員時代にこういった世論調査は重要視していましたか？（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 さん）特に政治の世界でいうと内閣支持率、あれは非常に注目をされますし、メディアによって数字が若干違いますので、全てチェックしますし、ちょっと上がったとか下がったという変化には特に注目をしていると思います。（藤井さん）それは世論調査に対して不安感はなかったですか？（津川さん）もちろん数字を絶対視はしませんけど、非常に重要なデータだと思いますね。政治の場で重視する数字というと選挙結果というのがあって、そっちの方が重視するところなんですが、選挙結果は言ってみれば多数決ですよね。一番多い数字しか出てこない。それ以外の細かいところが世論調査で出てきたりする。ただ政党側が自分で世論調査することもあるんですが、聞き方によって変わってきますので、ここは注意が必要ですし、データの取り方についても自分の都合のいい情報だけ見てしまう傾向となりますよね。各所バイアスといいますけど。そうならないような注意というものは必要だったと思いますね。（藤井さん）澤井さんは世論調査の依頼を受けたことは？（澤井 志帆 アナウンサー）一回もかかってきたことがないんですが、答えたいとは思います。（藤井さん）でも、いきなり世論調査ですかって言われても、本当かな、と思うじゃないですか。（澤井アナ）今のご時世ちょっと詐欺を疑ってしまうかもしれないんですけど。（藤井さん）ですから、世論調査自体は信頼できるという人もいらっしゃれば、どこか信頼してない方もいらっしゃると思うんですけども。じゃあ、世論調査どうやって見たらいいのか、こちら自分の立ち位置の指標だと思ってください。例えば、高市総理の支持率でも、「支持していない人」から見たら「高いな」と思うし、「支持している人」から見たら「当たり前」だなと思うと思うんです。自分がその世論調査の中のどこにいるのかというのを指標として見るのが世論調査だと思ってください。一方で、意見の異なる人をだんだん批判し始めます。批判する人はこんなこと言います。「この調査はねつ造だ！」こういうのは何かというと、よくあるコメント。ねつ造だと言っている方は「あれは国とズブズブだからとかね」「メディア嘘ばっかりつくから」「外国の力が働いてるんだ」というふうに、自分の意見が正しいと信じたいから、ねつ造や陰謀といった論理の飛躍によってこういうコメントをどんどんどんどん出していってしまう。つまり自分のいいことを信じたいがために相手を批判してしまっている側面がどうしても出てきてしまうということなので、SNS時代皆さん心がけていただきたいのはどういうことかというと・・・・なるべく広くメディアに触れてください・その上で自分の意見を作り上げてくださいこれなぜかというと、SNSは素晴らしい道具ではあるんですけれども、自分のSNSに流れてくる内容というのは大体偏って凝り固まってしまいます。これをほぐすためにいろんなメディアに触れてください。食事と同じようにバランスよく！静岡目線でした。