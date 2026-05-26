N.Y.C.SANDの桃スイーツが登場♡初夏限定で味わう贅沢ピーチキャラメルサンド
夏の手土産や自分へのご褒美にぴったりな、ときめく新作スイーツが「N.Y.C.SAND」から登場します♡2026年6月2日（火）より期間限定で発売されるのは、『N.Y.ピーチティーキャラメルサンド』。みずみずしい桃の香りと華やかなアールグレイが重なり合う、初夏らしい特別な味わいです。見た目も上品で季節感たっぷり。今だけの贅沢なおいしさを、ぜひチェックしてみてください♪
桃と紅茶が織りなす限定フレーバー
今回の主役は『N.Y.ピーチティーキャラメルサンド』8個入2,160円。
ふわりと広がる甘やかな桃の香りに、ベルガモットが上品に香るアールグレイ紅茶を合わせた、とろけるキャラメルが魅力です。
桃の香りを引き立てるよう、丁寧に炊き上げたキャラメルをミルクチョコレートで包み込み、さらに紅茶葉を混ぜ込んだバタークッキーでサンド。
ひと口ごとに桃のみずみずしさと紅茶の華やかさが広がります。
やさしい甘さと爽やかな香りのバランスが絶妙で、ティータイムにぴったり。初夏の空気に似合う、特別感のある味わいに仕上がっています♡
販売店：N.Y.C.SAND大丸東京店、そごう横浜店
販売期間：2026年6月2日（火）～2026年9月上旬頃まで販売予定
※期間限定商品のため在庫なくなり次第終了
※全て税込価格
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ギフトにも嬉しい限定ボックス
価格：14個入3,240円／価格：22個入5,400円
さまざまな人気フレーバーを楽しめる『N.Y.C.S.ギフトボックス』も登場します。
さらに、そごう横浜店限定で2つの特別商品も販売されます。
N.Y.ピーチティーキャラメルサンド2個入
価格：540円
N.Y.C.S.ギフトボックス10個入
価格：2,592円
内容：N.Y.キャラメルサンド3個、N.Y.スカッチサンド3個、N.Y.ピーチティーキャラメルサンド2個、N.Y.キャラメルブリック2個
少しずつ楽しみたい方にもぴったり。上品なパッケージは贈りものにも喜ばれそうです♪
初夏だけの桃スイーツを楽しんで♡
季節限定でしか出会えない「N.Y.C.SAND」の桃スイーツは、毎日をちょっと特別にしてくれるご褒美のような存在。
みずみずしい桃とアールグレイの香り、サクッと軽やかなクッキーの組み合わせは、この時期ならではの贅沢です♡完売前にチェックして、初夏だけのとっておきの味わいを楽しんでみてくださいね。