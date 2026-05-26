N.Y.C.SANDの桃スイーツが登場♡初夏限定で味わう贅沢ピーチキャラメルサンド

夏の手土産や自分へのご褒美にぴったりな、ときめく新作スイーツが「N.Y.C.SAND」から登場します♡2026年6月2日（火）より期間限定で発売されるのは、『N.Y.ピーチティーキャラメルサンド』。みずみずしい桃の香りと華やかなアールグレイが重なり合う、初夏らしい特別な味わいです。見た目も上品で季節感たっぷり。今だけの贅沢なおいしさを、ぜひチェックしてみてください♪

桃と紅茶が織りなす限定フレーバー

今回の主役は『N.Y.ピーチティーキャラメルサンド』8個入2,160円。

ふわりと広がる甘やかな桃の香りに、ベルガモットが上品に香るアールグレイ紅茶を合わせた、とろけるキャラメルが魅力です。

桃の香りを引き立てるよう、丁寧に炊き上げたキャラメルをミルクチョコレートで包み込み、さらに紅茶葉を混ぜ込んだバタークッキーでサンド。

ひと口ごとに桃のみずみずしさと紅茶の華やかさが広がります。

やさしい甘さと爽やかな香りのバランスが絶妙で、ティータイムにぴったり。初夏の空気に似合う、特別感のある味わいに仕上がっています♡

販売店：N.Y.C.SAND大丸東京店、そごう横浜店

販売期間：2026年6月2日（火）～2026年9月上旬頃まで販売予定

※期間限定商品のため在庫なくなり次第終了

※全て税込価格

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ギフトにも嬉しい限定ボックス

価格：14個入3,240円／価格：22個入5,400円

さまざまな人気フレーバーを楽しめる『N.Y.C.S.ギフトボックス』も登場します。

さらに、そごう横浜店限定で2つの特別商品も販売されます。

N.Y.ピーチティーキャラメルサンド2個入

価格：540円

N.Y.C.S.ギフトボックス10個入

価格：2,592円

内容：N.Y.キャラメルサンド3個、N.Y.スカッチサンド3個、N.Y.ピーチティーキャラメルサンド2個、N.Y.キャラメルブリック2個

少しずつ楽しみたい方にもぴったり。上品なパッケージは贈りものにも喜ばれそうです♪

初夏だけの桃スイーツを楽しんで♡

季節限定でしか出会えない「N.Y.C.SAND」の桃スイーツは、毎日をちょっと特別にしてくれるご褒美のような存在。

みずみずしい桃とアールグレイの香り、サクッと軽やかなクッキーの組み合わせは、この時期ならではの贅沢です♡完売前にチェックして、初夏だけのとっておきの味わいを楽しんでみてくださいね。