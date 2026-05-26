【クロスワードクイズ】1分ですっきり！ 空欄に入るひらがなは？ ヒントは物事の終わり
最近、頭の働きが少しのんびりしているなと感じることはありませんか？ 脳を柔軟に保つためには、日常的に「記憶を呼び起こす」トレーニングが効果的です。すきま時間を使って、頭をすっきりほぐしてみましょう！
・か・□・せ・□（横の言葉）
・け・□・じ（縦の言葉）
ヒント：「物事が最後まで仕上がること」を思い浮かべてみましょう。
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▼解説
ほんぶ（本部）
かんせい（完成）
けいじ（刑事 / 掲示）
完成したのは、組織の核となる「ほんぶ（本部）」、物事が最後まで仕上がる「かんせい（完成）」、事件を捜査する「けいじ（刑事）」などの3つでした。どれも日常で頻繁に見聞きするおなじみの言葉ですが、2つの空欄が連動しているため、スムーズに導き出すには少しひらめきが必要です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？・ほ・□・ぶ（縦の言葉）
・か・□・せ・□（横の言葉）
・け・□・じ（縦の言葉）
ヒント：「物事が最後まで仕上がること」を思い浮かべてみましょう。
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正解：「ん」「い」正解は「ん」と「い」でした。
▼解説
ほんぶ（本部）
かんせい（完成）
けいじ（刑事 / 掲示）
完成したのは、組織の核となる「ほんぶ（本部）」、物事が最後まで仕上がる「かんせい（完成）」、事件を捜査する「けいじ（刑事）」などの3つでした。どれも日常で頻繁に見聞きするおなじみの言葉ですが、2つの空欄が連動しているため、スムーズに導き出すには少しひらめきが必要です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)