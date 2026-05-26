【付録】「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」が付いてくる！ 予約必須の『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』は6月26日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』（宝島社）の「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月26日に発売される『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』（税込3498円）。付録として、「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」が付いてきます。
懐かしい70年代アートのハローキティのイラストが入ったエコバッグが登場。赤い格子柄をベースに、レトロポップなイラストが目を引くデザインに仕上がっています。お弁当やお惣菜、飲み物も安定して入れられるマチ付きの大容量サイズで、サイズは約W30×H32×D14cm。お買い物はもちろん、普段使いのサブバッグとしても活躍してくれそうです。
エコバッグには留めゴムが付いており、コンパクトにまとめて持ち運びできるのが便利なポイント。さらに、セットのリボン刺繍入りのポーチ（約W13×H9×D5cm）に収納できる仕様です。リボンポーチは単体でリップやイヤホンなどの小物入れとしても活躍。ゴールドのカニカン付きなのでチャームとして使えるなど、一石二鳥のうれしいデザインに注目です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』の「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」が見逃せない！
宝島社から6月26日に発売される『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』（税込3498円）。付録として、「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」が付いてきます。
70年代アートのキティがかわいい！レトロポップなデザイン
懐かしい70年代アートのハローキティのイラストが入ったエコバッグが登場。赤い格子柄をベースに、レトロポップなイラストが目を引くデザインに仕上がっています。お弁当やお惣菜、飲み物も安定して入れられるマチ付きの大容量サイズで、サイズは約W30×H32×D14cm。お買い物はもちろん、普段使いのサブバッグとしても活躍してくれそうです。
留めゴム＆カニカン付き！便利な収納＆チャーム仕様
エコバッグには留めゴムが付いており、コンパクトにまとめて持ち運びできるのが便利なポイント。さらに、セットのリボン刺繍入りのポーチ（約W13×H9×D5cm）に収納できる仕様です。リボンポーチは単体でリップやイヤホンなどの小物入れとしても活躍。ゴールドのカニカン付きなのでチャームとして使えるなど、一石二鳥のうれしいデザインに注目です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)