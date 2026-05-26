これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』（宝島社）の「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』の「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」が見逃せない！


宝島社から6月26日に発売される『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』（税込3498円）。付録として、「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」が付いてきます。

70年代アートのキティがかわいい！レトロポップなデザイン


懐かしい70年代アートのハローキティのイラストが入ったエコバッグが登場。赤い格子柄をベースに、レトロポップなイラストが目を引くデザインに仕上がっています。お弁当やお惣菜、飲み物も安定して入れられるマチ付きの大容量サイズで、サイズは約W30×H32×D14cm。お買い物はもちろん、普段使いのサブバッグとしても活躍してくれそうです。

留めゴム＆カニカン付き！便利な収納＆チャーム仕様


エコバッグには留めゴムが付いており、コンパクトにまとめて持ち運びできるのが便利なポイント。さらに、セットのリボン刺繍入りのポーチ（約W13×H9×D5cm）に収納できる仕様です。リボンポーチは単体でリップやイヤホンなどの小物入れとしても活躍。ゴールドのカニカン付きなのでチャームとして使えるなど、一石二鳥のうれしいデザインに注目です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)