群馬・福島・新潟・栃木の４つの県にまたがる尾瀬国立公園の山開きの式典が２６日、片品村で行われ、関係者が山の安全を願いました。

尾瀬の山開き式は登山口がある群馬県片品村や福島県桧枝岐村、新潟県魚沼市の３つの市と村の持ち回りで毎年開催されています。ことしは群馬県側の登山ルートの玄関口である尾瀬ぷらり館の前で行われました。式には３つの県の関係者約７０人が参加し観光客の安全を祈願しました。

片品村の梅澤村長は「長い冬が終わり、尾瀬にも待ちわびた春、新たな登山シーズンが始まりました。尾瀬の素晴らしさを１人でも多くの方に伝えていきたい」とあいさつしました。式典の最後にはテープカットが行われ、尾瀬の観光シーズンの始まりを祝いました。

去年、尾瀬国立公園を訪れた人の数は約１７万人で近年増加傾向にありますが、２４万人以上が訪れていたコロナ禍前の水準への回復を目指し３つの自治体ではことしの目標を２０万人としています。

また、群馬県は８月から９月にかけての合わせて２０日間、主要な登山口の２カ所で任意の入域料として１人５００円の支払いを求める実証実験を行う予定です。徴収金は道の整備などに充てる方針としています。

片品村によりますと、尾瀬の象徴ともいわれるミズバショウは、ことしは雪解けが早かった影響で、すでに見頃を迎えていて、来月上旬まで楽しめるということです。