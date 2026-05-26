山形県南陽市ではきょうから「バラまつり」が始まりました。

見て楽しい、食べておいしい！バラの様々な楽しみ方を発見してきました。

【写真を見る】見て、香って、食べて！ 「バラまつり」をめいっぱい楽しむ魅力を紹介 米沢牛のようなバラとは？（山形・南陽市）

南陽市にある、双松バラ園です。

けさは、神事やテープカットなどが行われ「バラまつり」の開園を祝いました。

西村雛妃アナウンサー「園内に入った瞬間、さわやかな風も吹いていて優しいバラの香りに全身包まれます！」

園内には３４０種類、６０００本のバラが咲き誇っています。

春先から気温が高かった今年は、去年よりも一週間ほど早く開花宣言が行われました。

そこで！南陽市観光協会の櫻井さんに今年の推しバラを教えていただきましたよ。

■推しのバラは…米沢牛のようなバラ！？

南陽市観光協会 櫻井義大 事務局長「このしましま、まるで米沢牛のサシのように線が入っています」





こちらが南アフリカ原産の「アンボスフンケン」という品種です。サシのように見えませんか？

南陽市観光協会 櫻井義大 事務局長「バラの花はさまざま特徴がそれぞれある。ぱっと見、似てる花でも、全然香りが違ったり、いろんなところで楽しんでいただける」

ちなみに香りは？

西村雛妃アナウンサー「肉の香りするかなと思ったんですが」

南陽市観光協会 櫻井義大 事務局長「肉の香りではないです！」

優しい甘い香りがしました。

次の推しバラは、ちょっと不思議なバラです。

■次の推しバラは…

南陽市観光協会 櫻井義大 事務局長「色が変わるバラなんですけれど・・・最初は黄色っぽい。赤に変わっていく。チャールストンという品種。徐々に赤く染まっていく」

西村雛妃アナウンサー「こうやって黄色いところも赤いところも見えるのが、種類の多さもすごく感じて楽しい」

晴天に恵まれたきょうはオープンを待ちわびた人が次々と訪れていました。

訪れた人は（天童から）「香りもいいね」

「すごくあれ良かったね、ピンク」

「すごい香りでよかったね」

「お風呂なんかに入れたら気持ち良い」

訪れた人は（山形から）「ロザンナみたいな名前。大きく咲いている感じが、自分もこの花みたいにめいいっぱい手足を伸ばして生きていきたい」

Ｑ.気温はどう？

訪れた人は（米沢から）「ちょっと暑いですけど、風が涼しいです。」

■今日は県内各地で夏日 暑いときに食べたいものといえば…

きょうの県内は各地で気温が上がり鶴岡で２９．５度、山形で２８．６度など、県内１７地点で夏日となりました。

そんな時に食べたくなるのが…

西村雛妃アナウンサー「この景色のいい場所で、バラのシャーベットをいただきたいと思います。では、オープン！お！すごい真っピンク！バラの色ですかね。んー！バラだ！触感はシャリシャリしていてバラの豊潤な香りがすごく強いです。すごくおいしい！暑い季節にピッタリです。」

とってもおいしかったです。

見て、香って、食べて！様々なバラの魅力を発見できました。

双松バラ園の「バラまつり」は７月５日まで行われます。