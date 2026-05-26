〈巨人・阿部監督が辞任〉「こないだはスイマセン、今度銀座で一杯…」気さくで子煩悩だったパパ…「なぜ18歳なのに児相へ？」被害者長女も泣いたチャットGPTの相談　

読売ジャイアンツ監督だった阿部慎之助氏（47）が5月25日夜、長女（18）への暴行容疑の現行犯で逮捕された。長女にケガはなく警視庁は26日未明に阿部氏を釈放し、任意捜査に切り替えたが、阿部氏は26日午前、球団に辞任を申し入れ受理された。

《画像》深夜0時、渋谷区の高級住宅街にある阿部氏自宅前には、電動自転車が複数置かれていた。多くの報道陣が集まり阿部氏の帰りを待っていた

阿部氏は報道陣に「伝統ある巨人軍という監督の名も汚（けが）してしまった」と謝罪。人気球団監督のシーズン途中での突然の退場に球界には激震が走っている。

「シャッターをピシャッと閉めた音が聞こえ、その後パトカーが来ました」

プロ野球の試合開催のなかった25日、渋谷区の閑静な住宅街にある阿部氏の自宅周辺は騒然とした。

「午後7時10分ごろに児童相談所から娘が父親に暴力を振るわれたとの内容の通報が入り、自宅に到着した警察官が阿部氏を現行犯逮捕しました。呼気検査の結果、飲酒していたとみられます。

逮捕直後に阿部氏は『長女と次女（15）が喧嘩をしていて、静かにしろと言ったら長女が言い返してきたのでかっとなった』と供述し容疑を認めました。球団の発表では長女の襟元をつかんで投げ飛ばすなどしたということです」（社会部記者）

近隣住民は通報のあった時間帯の様子をこう話す。

「午後7時半前後だったと思います。パトカーが1台来て警察官が2人家に入っていきました。その数十分後に男性を乗せて恵比寿方面へ向かっていきました。

パトカーが来る前には男の叫び声が聞こえました。定かではありませんが、たぶん阿部さんの家かと思います。そしてシャッターを『ピシャッ』と閉めた音が聞こえ、その後パトカーが来ました」

巨人軍の対応は素早く、阿部氏が釈放される前の25日深夜には国松徹球団社長が球団広報を通したコメントで、

「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します。阿部慎之助監督については進退を含め処分を検討します。」

と早々に更迭に言及。

結局26日午前に阿部氏は球団の山口寿一オーナーに辞意と謝罪を伝達し、これを受け山口氏はコメントで「暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しました」と表明しファンと球界関係者に謝罪した。

「阿部さんは子煩悩で教育熱心な印象でした」

2001年に巨人に入団した阿部氏は19年間、同球団だけでプレーし３回の日本一を経験している。強打の捕手でシーズンMVPや日本シリーズMVPにも輝いた名選手として知られる一方、現役時代には元グラビアアイドルとの不倫が騒がれたこともあった。

現役引退後、１軍コーチなどを経て2024年に１軍監督に就任し、１年目からリーグ優勝。今季巨人はセ・リーグ３位につけている。

阿部氏が現役時代にジャイアンツを追いかけたカメラマンが話す。

「巨人が銀座のクラブで開く祝勝会には1軍の選手のほとんどが参加するので写真週刊誌が集結して酔態を撮ろうと張り込みをしたことがありました。

選手の方もわかってて、店のママや女の子たちに見送られて出てくる際、そばまで寄って来る記者やカメラマンを『お前、○○（写真週刊誌）だろ』と問い詰めたりしてました。

阿部選手はそんな風に記者が詰められてることに気づくと『めでたい席だからもういいじゃない！』って助け船を出してくれたりしました。ほかにも、張り込みに気づくと指さしてゲラゲラ笑うような明るい性格の印象でしたね」（カメラマン）

別の記者も阿部氏の人柄に惚れていたという。

「何度か取材をしていますが、前のスケジュールが押した関係で、さっと話を切り上げられたことがあったんです。

その時はえらい横柄だなって思ったりもしたんですが、その後取材した時にそのことを覚えていて『こないだはすいません。今度銀座で一杯奢るんで行きましょうよ』って言ってくれました。自分が心を開いた人にはすごく良くしてくれる人って印象だったんで、今回の事件はどうしちゃったんでしょうね…」（週刊誌記者）

さらに阿部氏と親交のある知人は驚きながら阿部氏の思い出を話す。

「もう５年以上前ですけど、阿部さんは娘さんをフィギュアスケート教室に通わせていて、教室に通う子の父母の間では『お酒を飲むと、ちょっとアレ（酒癖で荒れる）なんだよ』と話が出たことはありました。でもなぜその噂が出たのかはわかりません。

食事会とかでお酒が出ても問題になるような振る舞いはなかったし、逆に、スターである阿部さんと同席して緊張している他のお父さんたちに気さくに話しかけて、その場を楽しんでいました。

それに阿部さんは子煩悩で教育熱心な印象でした。お子さんの送り迎えをこまめにして練習も頻繁に見に来ていましたから、パパママ友の間では『かなり忙しいはずなのにいいお父さんだ』と言われてましたよ」（知人）

チャットGPTに相談し匿名で相談できると教えられた児童相談所に電話

酒にまつわる噂と子煩悩という評価。阿部氏はなぜ騒動を引き起こしてしまったのか。26日昼前、報道陣の前に現れた阿部氏は、

「伝統ある巨人軍という監督の名も汚（けが）してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます。このような形で皆様謝罪できること、感謝しております。本当に申し訳ありませんでした」

とうつろな目で謝罪を口にすると深々と一礼した。

隣に立った弁護士が読み上げた長女のコメントによれば、長女は阿部氏とこのような大掛かりな喧嘩になったのは初めてで、チャットGPTに相談し匿名で相談できると教えられた児童相談所に電話をしたという。

長女はコメントで、

「どのようにすれば（いいか）わからないという内容を児童相談所の職員に相談させていただいたにも関わらず、どうしたらいいかといった私自身の意向が聞かれることはなく、警察に通報されるという形になってしまいました。警察が来て1番驚いているのは自分自身ですし父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました」

と綴り、父親の逮捕に至った児童相談所の今回の対応は本意ではないことをうかがわせた。

児童相談所は原則的に対象者を18歳未満としており、長女が18歳だったことが警察への通報につながった可能性もある。

殴るけるなどはされていないし自分にけがはなく、父との関係は普段から良好で「既に仲直りをしております」と強調する長女のコメントの読み上げの後、記者の質問を受けた阿部氏は離れることになったチームへのメッセージを聞かれると一気に感情が込み上げたのか「いやあ…」と口にした後しばらく言葉が続かなくなった。

「すいません…、こういう形で…、去るってことは、本当に、ご迷惑をかけてるなと、思います…」（阿部氏）

24時間前までは想像もできなかった事態に心の整理がつかないのか、呆然としながら涙をポロポロとこぼした。

「チームの誰かと話したか」と聞かれると、26日の試合から指揮を執る橋上秀樹・オフェンスチーフコーチとは話したと言いながら、

「もうなんて言っていいかわかんなかったんで…。ごめんなさい」

と唇をかみしめた。

家族の間でも暴力が許されないことはいうまでもない。有名選手もその例外ではないが、プロ野球の一時代を支えた“ヒーロー”がこのような形でユニフォームを脱ぐことは球界に球界に波紋を広げそうだ。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班