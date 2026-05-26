およそ１７０年前のそばの実を復活させつくられた「天保そば」。幻と呼ばれるそのそばの試食会が山形市で開かれました。

【写真を見る】思わず「もっと食べていいですか」 “幻のそば” 天保そば試食会 約170年前のそばの実を復活！ 今年はクマなどによる食害の影響も（山形）

今年はクマやイノシシによる食害で、これまで以上に苦労し作られたということです。

「天保そば」は福島県大熊町の旧家に江戸時代から保管されていたそばの実を、山形県のそば職人たちが蘇らせたものです。

１７０年の時を経て復活したことから「幻のそば」ともいわれ、保存会によって大切に受け継がれています。

■クマやイノシシによる食害が原種に影響

大内希美アナウンサー「こちらが天保そばを守るために必要不可欠な種。ただ、今年はクマやイノシシによる被害で原種の収穫量が例年の半分になってしまったということです」

原種の畑を管理する 横川庄栄さん「一番出来のいいところがみんなイノシシに１００パーセントやられた。だから本当に涙ものだったね」

保存会が守り続ける「天保そば」の実の栽培は県内２カ所で行われています。食用が戸沢村、種を増やすための原種用が山形市で栽培され、管理方法も違います。

しかし去年の夏以降、山形市内の畑はイノシシやクマなどの動物に荒らされたり、種を食べられたりする被害が相次ぎました。例年２００から４００キロほどとれる原種が今年は１００キロほどしかとれなかったということです。

■それでもなんとか、今年もおいしいそばに！

それでも、戸沢村で作られた食用のそばは収穫量が前の年の倍となり、なんとか、今年も例年通りのおいしいそばに仕上げることができました。

大内希美アナウンサー「やっぱり香りがいい。甘みもあり、噛むほどに力強さを感じる」

時代を超えた力強い味わいが魅力のひとつです。

■「毎年おいしい」「もっと食べていいですか」

参加者「なんだかんだで２０年くらい食べさせてもらっています。毎年毎年おいしいです。香りと甘みがほかのそばよりも私はあると思います」

参加者「（最初は）５本しか出なかったおそばがこうやってみんなで分かち合えるってすごいなと思います」

普段食べることのできない幻のそばの味に思わず…。

参加者「あのー。もっと食べていいですか。なんかやめたくない」

江戸時代の味、そして生産者の思いを繋ぎ続ける「幻の山形天保そば」は、あすから県内１４のそば店で提供されるということです。