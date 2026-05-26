「長時間の電話対応で精神的に追い込まれた」そういった事例もあったそうです。不当な要求や、クレーム、言動などを指すカスタマーハラスメント。10月から事業者に対しカスハラ対策が義務付けられるのを前に県が初めて会議を開きカスハラの実態が報告されました。



会議は県内企業のカスハラ対策を推進するため県が初めて開きました。県経営者協会や商工会連合会などの担当者が出席し各団体にあがってきたカスハラの実態について報告がありました。サービス業では。





（県労働組合総連合・福丸裕子議長）「顧客なのですみませんしか電話対応できなかったりする。すみませんというと怒られる。２時間３時間電話。これはカスハラではないのかと。電話をきることが正当なのか、どういう風に電話きっていいのか。延々聞くしかないというので精神的に追い込まれるという相談もあった」県は2025年度、初めてカスハラに関する調査を行いました。産業別ではサービス業や娯楽業からの相談が多かったということです。（鹿児島労働局雇用環境・均等室 佐藤かおる室長）「商品への質問があり答えられないときに客の感情を害してしまうことも考えられる。そういうところでの企業内での研修も必要だし、何かあったときに企業の対応として定めてもらう。クレームがエスカレートしたら管理職に対応を任せるとか専門部署があるとか、あらかじめ定めて働く人に周知することがが必要」カスハラを巡っては10月、労働施策総合推進法が改正され事業者に対しカスハラ対策が義務付けられます。県は8月から9月にかけて事業者に対し専門家によるカスハラ対策のセミナーを開くということです。