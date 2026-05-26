夏のインターハイを目指す高校総体サッカーの県大会は、3回戦8試合が行われ、ベスト8が出そろいました。



この大会の優勝経験校同士の対決、れいめい対松陽。0対0の均衡を破ったのは松陽でした。後半25分、エースナンバー14を背負う小屋敷！強烈なミドルシュートがゴールネットに突き刺さります。しかし、れいめいもここで折れません。失点からわずか2分後、4番小田がゴール前へ一気に放り込むと、13番遠藤！れいめいが同点に追いつきます。





(れいめい・遠藤陽翔選手)「ボールが来た時からゴールしか見ていなかったから、流し込むだけでした」この後、延長戦でも決着はつかず、勝負はPK戦へ。れいめいのゴールを守ったのは、1年生ＧＫ今村でした。(れいめい・今村春希選手)「PKは練習でもしていたから、緊張しなかった」PK戦を4対2で制したれいめいがベスト8への扉をこじ開けました。(れいめい・横矢樹主将)「全員が諦めない気持ちをもってゴールに向かったので、点が取れた」一方、前回大会3位の鹿児島は樟南と対戦しました。強風も影響してか、互いにリズムが作り切れず0対0のまま試合は後半へ迎えた後半24分、コーナーキックに5番・久木山！キャプテンの一発で勝負を決めた鹿児島が樟南を下しました。(鹿児島・久木山颯健主将）「前半はお互いにいいサッカーができなくて、後半に頑張ろうと、自分のゴールでチームを勝たせられてよかった」鹿児島城西と鹿児島商業の試合は全員がハードワークを徹底した城西が伝統校・鹿児島商業を5対0で破りました。(鹿児島城西 出原昊茂選手)「新田監督が、ハードワーク＝チームワークと言っている。そこが城西の一番の強み」3回戦の結果です。甲南は新人戦ベスト4の鹿屋中央を撃破しベスト8進出を決めています。大会は28日、南さつま市などで準々決勝が行われベスト4が決まります。決勝戦は今月30日(土)で、試合の模様はKYTで実況生中継します。