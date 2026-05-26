アメリカ軍はイラン南部で機雷を敷設しようとしていた船などを攻撃しました。「自衛のためで停戦は継続している」としています。

アメリカ中央軍の報道官

「機雷を敷設しようとしていた船やミサイル発射施設を攻撃した」

アメリカ中央軍の報道官は25日、アメリカ軍がイラン南部で攻撃したことを明らかにし、「自衛のための攻撃で停戦は継続中だ」との認識を示しました。

「FOXニュース」はアメリカ当局者の話として、アメリカ軍が攻撃したのはイラン革命防衛隊の船2隻だったと伝えています。

こうしたなか、トランプ大統領は自身のSNSにイランが保有する濃縮ウランについて、アメリカ、イラン、または「適切な場所」で廃棄されると投稿しました。

ニュースサイト「アクシオス」の記者は、「アメリカが濃縮ウランの問題について態度を軟化させている」との見方を示しています。

また、イランとの戦闘終結に向けた交渉についてトランプ氏は「順調に進んでいる」としたものの、具体的な進捗には言及していません。

アメリカ ルビオ国務長官

「単語や文の相違点に至るまで、決着をつけるには数日かかる」

アメリカのルビオ国務長官はこのように述べ、合意に至るにはさらに検討を重ねる必要があるとの認識を示しています。