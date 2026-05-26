W杯決勝のハーフタイムショーについて発表する（右から）FIFAのインファンティノ会長、シャキーラ、グローバル・シチズンのエバンスCEO、元ブラジル代表のカカ/Noam Galai/Getty Images

（CNN）いよいよ来るところまで来た。我々は今や鏡の国の奥深くまで迷い込み、マッドハッター（いかれ帽子屋）と夕食を共にしている。チェシャ猫と戦術を語り合い、ハートの女王と大会の予想を立てている。サッカー・ワールドカップ（W杯）決勝の最中に開催されるハーフタイムショー。それはスポーツ本来の姿からあまりにかけ離れた、まさに狂気の沙汰。ほとんど不道徳なものにさえ感じられる。

しかし、これこそフットボールの（そう、ここではフットボールと呼ぶ）純粋主義者たちが、今夏のW杯の劇的な最終盤で目の当たりにするであろう現実に他ならない。同大会の決勝戦は米ニュージャージー州のメドウランズで、7月19日に予定されている。

国際サッカー連盟（FIFA）は先ごろ、以下のことを確認した。史上初めて、「フットボールと音楽、社会的なインパクトが一堂に会し、地球上で最も偉大なショーがクライマックスを迎えるのを盛り上げる」。このハーフタイムショーにはコロンビアの歌手シャキーラとK-POPのスーパースターBTS、米歌手マドンナがパフォーマーとして登場。キュレーションを務めるのはコールドプレイのフロントマン、クリス・マーティンと、あろうことかザ・マペッツのキャラクターたちだという。

もし読者が幻覚剤でも打たれたように、熱に浮かされた夢の中へ、不思議の国のアリスや青芋虫と共に吸い込まれてしまったのかと不安を覚えたとしても、心配には及ばない。同じ心境の人は他にもいる。

今回の発表に対する反応は、控えめに言っても賛否両論だ。一部にはW杯決勝をもっと身近なものにするための手段だと捉える向きもある。これでより幅広い観客層にアピールし、このスポーツの最大の瞬間がさらなる高みへと引き上げられるのだというのが彼らの主張だ。

他方、この騒ぎを全く理解できない人たちもいる。彼らにとって、W杯決勝はそれだけで十分すぎるイベントだ。今回のような諸々の派手な演出は、不快な商業主義の新たな事例でしかない。多くの人々は、自分たちの愛してやまないスポーツが乗っ取られたと感じている。

違いが際立つ二つの世界

結局のところハーフタイムショーは、新たな文化衝突の一つに過ぎない。大会は既にそうした軋轢（あつれき）で満ちている。

多くの米国人から見れば、これは何も今に始まった話ではない。彼らにとってエンターテインメントとスポーツは密接に結びついているのが常だ。プロフットボールNFLの年間王者を決める「スーパーボウル」を見ればそれがよく分かる。

ましてや開催国となれば、地元での試合に自分たちのアイデンティティーを刻みつけようとするのは当然だ。そもそもそうした趣向は、大会を大いに盛り上げる要素なのだから。

演者自体にも問題はほとんどない。最も辛辣（しんらつ）な皮肉屋でさえ、シャキーラがW杯の歴史に深く関わっていることは認めざるを得ないだろう。彼女が大会の主題歌を担当するのは、今回で3度目だ。ヒット曲「ワカ・ワカ」は2010年南アフリカ大会のテーマソングであり、スタジアムに鳴り響いていたブブゼラの音色と並んで今もなお多くの人々に懐かしさを抱かせる。

加えてK-POP界のメガグループとして一大ムーブメントを巻き起こしたBTSに、あのマドンナも登場する。彼女の楽曲「ライク・ア・プレイヤー」が気に入らない人などいるのだろうか？

とはいえ現実問題、誰がパフォーマーとして発表されたとしても多くのファンは違和感を覚えたことだろう。

長年苦痛を味わいながらも、俗に言う「ビューティフル・ゲーム」を愛してきた純粋主義者たちの多くにとって、このスポーツの扱いは別格だ。英イングランドに住む筆者もその例に漏れない。

そもそもサッカーではなく「フットボール」というのがその本来の名称なのだが、ひとまずそこには触れない（「サッカー」という言葉もまたイングランドで生まれたものであるということは認識している）。もっと重要なのは、それが一般社会全体の根幹に深く根付いたものだということだ。各クラブは、たとえ最大級のチームを抱えていてもなお、それぞれの地域性を反映しようと努める。競技に対する情熱と愛着は幾世代にもわたって受け継がれ、クラブの歴史は地域のアイデンティティーや帰属意識にとって極めて重要な意味を持つ。

試合に足を運ぶことは、どちらかと言えば巡礼に近い。いつものパブに立ち寄り、同じ会話を同じ人々と交わしながらキックオフを迎える。自分たちのチームが土砂降りの中で負けるのを目にしては不平を言いながら帰路に就き、翌週も全く同じことを繰り返す。

とにかく試合が大事なので、結婚式も誕生日も記念日も二の次だ。結果がつまらないスコアレスドローに終わろうともそれで満足する。そうでなければ最悪の気分で数日を過ごすことになる。

世界中のコアなファンにとって、ハーフタイムというのはもっぱら元選手や解説者が前半の45分間を分析するのに耳を傾ける時間であり、トイレ休憩やビールのおかわりをする時間だ。普通に考えれば、コールドプレイがエルモと一緒に歌うのを見る時間ではない。

そこにあるのは、あまりにかけ離れた二つの現実。同じスポーツの話をしているとはとても思えない。

驚くには値せず

とはいえ実際のところ、サッカー界ではもう長年にわたりこのようなことが行われてきた。その人気を利用して、巨額の利益を生み出そうとする人々は存在していた。

今や主要な試合では、コンテンツクリエーターがプレス席を埋め尽くし、ハーフタイムに向けて試合中にTikTok動画を編集している。試合が終わればピッチに動画配信者が集まり、ピッチを去る選手たちの画像を記録する機会を狙っている。最近では、欧州チャンピオンズリーグ（CL）決勝のようなビッグゲームの前にも、コンサートが開催されるようになった。それならW杯のハーフタイムショーに対して、そこまで驚きの声を上げる必要が本当にあるだろうか？

今回の発表に対して筆者が抱くのは、せいぜい無力感。試合そのものから注目を逸（そ）らす不必要な要素がまた一つ増えたことに対し、ため息をこぼすくらいだ。とはいえショーは見るつもりでいるし、その内容はきっと素晴らしいものになるだろう。何しろエンターテインメントにかけては、米国の右に出る国などないのだから。ただ正直なところ、例え彼らがハーフタイムに未知のエイリアンを登場させたとしても、試合終了のホイッスルが鳴るまでは特に気にならないと思う。とりわけ「スリーライオンズ（イングランド代表の愛称）」がスポーツ界で最も切望されるであろうトロフィーを獲得する可能性に近づいている場合は。

唯一の気がかりは、このショーによってハーフタイムの休憩時間が延長されるのかどうかにある。厳格な競技規定に従えば、ハーフタイムの休憩時間は15分間でなければならない。しかしAP通信の報道によると、現在休憩時間を変更しない方針であらゆる努力が払われているようだ。これは多くのサッカーファンにとって朗報だろう。

FIFAはまた、このショーの収益を「グローバル・シチズン教育基金」に充てることを明らかにしている。同基金は1億ドル（約160億円）の資金を調達し、子どもたちに教育とサッカーの機会を提供する取り組みだ。ハーフタイムショーが意義ある活動の支援につながり、試合自体に影響を与えることもない。それなら反対する理由はどこにあるのか？

一度ウサギの穴に落ち、来るところまで来てしまった以上、もうここから先は楽しんだ者勝ちなのかもしれない。

◇

本稿はCNNのベン・チャーチ記者による分析記事です。