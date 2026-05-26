約500年の歴史を持つ伝統工芸「加賀友禅」。今月、その技術を使ったある特別な着物が仕上がりました。そこには、兼六園菊桜が生み出す色合いに込めた作家の思いがありました。



幾重もの花びらがあしらわれた淡い薄紅色の着物。



この日、その着物を笑顔で見つめる1人の男性がいました。



加賀友禅作家の久恒俊治さんです。

加賀友禅作家・久恒 俊治 さん：

「色の仕上がりは、いい色が出たんじゃないかなと思いますね」





実は、こちらの着物…加賀友禅作家・久恒 俊治 さん：「尾山神社から頂いた菊桜の花びらで染料を作りまして」尾山神社の御神木「兼六園菊桜」で染めた特別な着物なんです。

江戸時代から続く伝統工芸「加賀友禅」。



現在は、そのほとんどが人工的な化学染料によって染められていますが…



久恒さんは、11年前から加賀友禅の原点とも言える「草木染め」に立ち返ろうと、大学などと共同で熱に弱い花びらから常温で抽出できる特殊な天然染料を開発。



これまで、尾山神社の許可を得て、御神木である兼六園菊桜の落ちた花びらで色付けし、さまざまな作品を生み出してきました。

加賀友禅作家・久恒 俊治 さん：

「このピンクの色、普通桜ではこれが出ないんですよ。やっぱり色素が濃いですね、特殊なサクラで。これはもう、金沢の色というか。真似できないですよね」



兼六園菊桜でしか表現できない“金沢らしさ”を加賀友禅に。



こうした中、今回、依頼を受けて染め上げたのが…



ひがし茶屋街で去年、披露された芸妓・和花さんの着物です。

加賀友禅作家・久恒 俊治 さん：

「花びらが一輪落ちて、こうメダカが集まっている。(和花さんに)お客様がたくさん集まってきているというような、そうなったらいいなという、そういう思いがありまして(描いた)」



そして…



「ああいいですね、似合いますね」

「ありがとうございます」

この日、初めて完成した着物にそでを通した姿が披露されました。



八の福・和花 さん：

「やっぱり世界に一つしかない私だけのお着物なので、着るとやっぱり背筋がしゃんとする感じがします。やっぱり…素敵ですね。菊桜から取られているので、普通のピンクよりも味わい深い色でとても気に入っています」



芸妓・和花 さん：

「私が個人的に気に入ってるのが…メダカ」

芸妓・和花 さん：

「メダカがすごく気に入ってます。今後は皆さまから愛されるような素敵な格好いい芸妓さんになりたいと思っております」



兼六園菊桜で金沢らしい彩りを…



加賀友禅作家・久恒 俊治 さん：

「やっぱり色っていうのは魂がありますからね。その着られるお客さんの魂とこの色の魂、 両方がぴったり合ったんでしょうね。うれしいです」



久恒さんは今後、海外で咲く花々を使い、国境を越えて草木染めに取り組みたいとしています。

