市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

晴れは一旦あす27日までで、あさって28日は雨が降り、29日・金曜日の朝まで続くでしょう。30日・土曜日からは晴れが戻り、31日・日曜日、1日・月曜日の最高気温は29度の予想です。



27日の予想天気図です。

小野：

大陸から、低気圧と前線が近づいてきます。





あさって28日の予想天気図です。

小野：

低気圧と前線が日本列島を挟むように予想されています。石川県内は、あさって28日は雨が降りやすい天気でしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

晴れは、一旦あす27日までで、あさって28日は雨が降り、29日・金曜日の朝まで続くでしょう。30日・土曜日からは晴れが戻るでしょう。31日・日曜日、1日・月曜日の最高気温は29度の予想です。金沢で29度というのは平年では7月13日ごろの気温です。



市川：

30日・土曜日から晴れマークが続きますから、去年のような5月中の梅雨入りはなさそうですね。

小野：

北陸地方の平年日は6月11日ごろです。前線の位置やかかり具合、低気圧や台風などによって変わります。ただ、雨の多くなる季節は確実に近づいています。



市川：

側溝の掃除など、いま出来ることをしっかりとしておきたいですね。

