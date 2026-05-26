AKB48メンバー「入る前の憧れた衣装ランキング1位くらい」白×水色ミニ丈衣装で美脚スラリ「透明感が爆発してる」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/05/26】AKB48の福岡聖菜が5月25日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】25歳AKB48メンバー「あまりの可愛さにキュン」美脚スラリのミニ丈衣装姿
福岡は「この衣装、入る前の憧れた衣装ランキング1位くらいにいるんだよね」と明かし、衣装姿の写真を投稿。白と水色のストライプのシャツがのぞくトップスに水色のネクタイと裾がふわりと広がるミニスカートを合わせた衣装を着用した、美しい脚が際立つショットを披露している。同衣装について「AKBINGOで『少女たちよ』が流れた時に先輩方が着ていた気がする…！ だから今着てもとーってもテンションが上がるんだ」と記し、「実は公演で私も着ていたりした 好きな色が青と白なのでもうね…！」と喜びをつづっている。
この投稿は「透明感が爆発してる」「まさに女神降臨」「スタイル抜群」「すごく似合ってる」「あまりの可愛さにキュン」「憧れの衣装着れてよかったね！」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳AKB48メンバー「あまりの可愛さにキュン」美脚スラリのミニ丈衣装姿
◆福岡聖菜、美脚輝く衣装ショット披露
福岡は「この衣装、入る前の憧れた衣装ランキング1位くらいにいるんだよね」と明かし、衣装姿の写真を投稿。白と水色のストライプのシャツがのぞくトップスに水色のネクタイと裾がふわりと広がるミニスカートを合わせた衣装を着用した、美しい脚が際立つショットを披露している。同衣装について「AKBINGOで『少女たちよ』が流れた時に先輩方が着ていた気がする…！ だから今着てもとーってもテンションが上がるんだ」と記し、「実は公演で私も着ていたりした 好きな色が青と白なのでもうね…！」と喜びをつづっている。
◆福岡聖菜の投稿に「あまりの可愛さにキュン」と反響
この投稿は「透明感が爆発してる」「まさに女神降臨」「スタイル抜群」「すごく似合ってる」「あまりの可愛さにキュン」「憧れの衣装着れてよかったね！」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】