板野友美、たっぷりフリルの白キャミソール姿披露「さすがの着こなし」「理想の体型」
【モデルプレス＝2026/05/26】元AKB48でタレントの板野友美が5月26日、自身のInstagramを更新。キャミソールとデニムパンツのコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】34歳元AKB神7「理想の体型」美ボディ際立つ白キャミ姿
板野は「このtopsお気に入り カジュアルなボトムスに合わせても華やかになれる」とつづり、自身がディレクターを務めるアパレルブランドのトップスを着用した写真を多数投稿。胸の切り返しから下の部分がたっぷりとしたレースのフリルになっているドレッシーな白いキャミソールに、デニムパンツと赤いハイヒールのサンダルを合わせたコーディネートを披露している。
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「理想の体型」「さすがの着こなし」「とてもお似合いです」「カラーコーディネートが完璧」「甘辛ミックス最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元AKB神7「理想の体型」美ボディ際立つ白キャミ姿
◆板野友美、白キャミ姿披露
板野は「このtopsお気に入り カジュアルなボトムスに合わせても華やかになれる」とつづり、自身がディレクターを務めるアパレルブランドのトップスを着用した写真を多数投稿。胸の切り返しから下の部分がたっぷりとしたレースのフリルになっているドレッシーな白いキャミソールに、デニムパンツと赤いハイヒールのサンダルを合わせたコーディネートを披露している。
◆板野友美の投稿に反響
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「理想の体型」「さすがの着こなし」「とてもお似合いです」「カラーコーディネートが完璧」「甘辛ミックス最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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