アジア株 総じて下落、上海株は小反落 アジア株 総じて下落、上海株は小反落

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東京時間17:33現在

香港ハンセン指数 25599.45（-6.58 -0.03%）

中国上海総合指数 4145.38（-7.19 -0.17%）

台湾加権指数 43525.37（-119.03 -0.27%）

韓国総合株価指数 8047.51（+199.80 +2.55%）

豪ＡＳＸ２００指数 8657.84（-34.20 -0.39%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76175.13（-313.83 -0.41%）



２６日のアジア株は総じて下落。前日までの上昇の反動から利益確定の売りに押される市場が多くみられた。上海株は小反落。半導体関連株などを中心に売りに押された。豪州株は反落。エネルギー、生活必需品、金融などが下落した。そのなかで韓国株式市場の堅調さが突出した。韓国総合株価指数は初の8000台乗せで取引を終えた。



上海総合指数は小反落。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）が買われる一方で、酒造会社の貴州茅臺酒、半導体製造装置の中微半導体設備（上海）、半導体メーカーの瀾起科技、通信機器メーカーの江蘇中天科技が売られた。



香港ハンセン指数は小反落。コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）が買われる一方で、電力会社の電能実業（パワー・アセッツ・ホールディングス）、食品加工サービスの万洲国際（ＷＨグループ）、医薬品メーカーの石薬集団が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、金や銅の探鉱会社のサンドファイヤー・リソーシズが買われる一方で、エネルギー会社のＡＧＬエナジー、ウラニウムの採掘会社のパラディン・エナジー、ワインメーカーのトレジャリー・ワイン・エステート、投資銀行のマッコーリー・グループが売られた。

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