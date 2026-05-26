ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６２、伊７２ｂｐと縮小は一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:23時点）（%）
ドイツ　　　　2.975
フランス　　　3.591（+62）
イタリア　　　3.699（+72）
スペイン　　　3.408（+43）
オランダ　　　3.095（+12）
ギリシャ　　　3.642（+67）
ポルトガル　　　3.356（+38）
ベルギー　　　3.516（+54）
オーストリア　3.207（+23）
アイルランド　3.184（+21）
フィンランド　3.317（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）