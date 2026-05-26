ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７２ｂｐと縮小は一服
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７２ｂｐと縮小は一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:23時点）（%）
ドイツ 2.975
フランス 3.591（+62）
イタリア 3.699（+72）
スペイン 3.408（+43）
オランダ 3.095（+12）
ギリシャ 3.642（+67）
ポルトガル 3.356（+38）
ベルギー 3.516（+54）
オーストリア 3.207（+23）
アイルランド 3.184（+21）
フィンランド 3.317（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:23時点）（%）
ドイツ 2.975
フランス 3.591（+62）
イタリア 3.699（+72）
スペイン 3.408（+43）
オランダ 3.095（+12）
ギリシャ 3.642（+67）
ポルトガル 3.356（+38）
ベルギー 3.516（+54）
オーストリア 3.207（+23）
アイルランド 3.184（+21）
フィンランド 3.317（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）