新しい県民体育館の基本計画について、5月26日に検討会が開かれ、寄せられたパブリックコメントの内容が示されました。



新県民体育館は、高知市桟橋通にある現在の県民体育館と隣接する旧・南消防署やアスパルこうちグラウンドを計画地に、県が2031年秋頃の利用開始を目指しています。



基本計画案は県民のスポーツ活動を目的とした社会体育施設に加え、アリーナ機能を融合した複合施設とする方針で、県は、5月1日から31日までパブリックコメントを募集しています。





26日に高知市で開かれた検討会で、県は25日までに72件のコメントが寄せられたことを報告しました。主な意見では、プロスポーツやアーティストのコンサート誘致を期待する声があがる一方で、「多くを詰め込み過ぎている」という懸念や「結論を急がずに丁寧な議論を尽くすべき」という要望もあがっています。また、建設予定地が南海トラフ地震発生時の津波浸水と液状化の想定区域であることやイベント開催時の深刻な渋滞など、近隣住民への不利益を懸念する声も出ていました。さらに、委員からは車いす利用者や高齢者などの交通弱者への配慮を求める意見もあがり、県は「交通事業者などとも協議して検討を進めたい」と応えました。県は6月10日に検討会を開き、基本計画の最終案を確認することにしています。