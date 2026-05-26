農林水産省は、岐阜県中津川市の老舗栗菓子専門店「新杵堂」が、製造した和生菓子について、原材料名に事実と異なる表示をしたとして、食品表示法に基づき是正指示を行いました。

【写真を見る】老舗の栗菓子専門店｢新杵堂｣ 栗きんとんに“和三盆糖”使用していないのに表示 農水省が是正指示 ｢ふるさと納税返礼品｣としても販売 岐阜･中津川市

農水省によると、東海農政局が行った立ち入り検査で、新杵堂が製造する「THE PREMIUM 栗きんとん」について、香川県と徳島県の一部で伝統的な手法で作られる「和三盆糖」を使用していないにもかかわらず、原材料名に表示していたことがわかりました。

「ふるさと納税返礼品」としても…

少なくとも2025年3月以降の2～3か月の間に、自社の通販サイトで計3056個、中津川市の「ふるさと納税返礼品」として計40個、卸売業者2社に計108個を販売したということです。

農水省は新杵堂に対し、全ての食品表示を点検し、不適正な食品については速やかに適正な表示に是正し販売することや、原因究明、再発防止対策の実施などを指示しました。